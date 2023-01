A Japan Sake and Shochu Makers Association sediará a Sake Future Summit 2022

A Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS), uma organização sem fins lucrativos criada pelos produtores das duas principais bebidas alcoólicas do Japão, o saquê e o shochu, está sediando a segunda anual Sake Future Summit (Cúpula do Futuro do Saquê). O evento será realizado durante dois dias (8 e 15 de janeiro), e cada dia será composto por quatro sessões online entre as 8h e 13h (JST, horário do Japão). A JSS convidou os principais profissionais de saquê e shochu de todo o mundo para compartilhar suas informações sobre os últimos desenvolvimentos do mercado e comentar sobre como as indústrias estão mudando. O evento será transmitido gratuitamente no YouTube para qualquer pessoa interessada nessas icônicas bebidas japonesas.

As sessões da Sake Future Summit 2022 abordarão tópicos importantes do setor, como resiliência, tradição versus inovação e sustentabilidade. Como o mercado de ambas as bebidas continua a mudar e evoluir, as sessões da Sake Future Summit são projetadas para dar aos profissionais e entusiastas uma visão sobre o contexto atual do saquê e shochu e seus futuros potenciais.

As oito sessões da Sake Future Summit 2022 são as seguintes:

Dia 1



A transformação global do saquê



Trazer o saquê para o contexto das tendências americanas



Notícias da terra do shochu



Tradições e sustentabilidade no mundo do saquê e honkaku shochu

Dia 2



A situação atual da indústria do saquê



Shochu como uma bebida global



A inovadora combinação de saquê e alimentos



Desafios da tradição e inovação no mercado de saquê

Detalhes do evento e informações mais recentes das sessões podem ser encontrados em: https://sakefuturesummit.com/



*(Nota: sessões e palestrantes sujeitos a alterações).

Para mais informações



– Consultas de mídia e solicitações de informações adicionais devem ser enviadas para: sakefuturesummit2022[at]export-japan[dot]co[dot]jp

Sobre a JSS

A Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS) é uma organização sem fins lucrativos que consiste em produtores de saquê e shochu em todo o Japão. Nossos membros incluem produtores de Saquê, Honkaku Shochu, Awamori, e Hon Mirin. Em março de 2020, a JSS tinha 1.696 membros, incluindo 1.410 cervejarias de saquê, 273 destilarias de shochu e 13 fabricantes de mirin sob 47 associações regionais.

Contato:

Export Japan Inc.

Contato para consultas: Frank Walter

E-mail: [email protected]



Tel: +81-3-6214-5881

