A LRN Corporation conclui a aquisição da Compliance Learning da Thomson Reuters, criando o maior fornecedor global de soluções de aprendizagem de ética e conformidade

LRN Corporation (“LRN”), líder em soluções de ética e conformidade que permitem que as organizações inspirem desempenho baseado em princípios, anunciou hoje que adquiriu a unidade de negócios Compliance Learning (“Compliance Learning”) da Thomson Reuters, aprimorando ainda mais o alcance global, as ofertas de soluções e a base de clientes internacionais da LRN.

A LRN fornece às empresas acesso a uma ampla plataforma de gerenciamento de ética e conformidade, soluções abrangentes de treinamento digital, análises e insights de programas acionáveis e serviços de consultoria confiáveis que abrangem a construção de cultura ética e os requisitos regulamentares mais recentes. Com a aquisição da Compliance Learning, a LRN estabeleceu ainda mais sua posição como a maior fornecedora global de gerenciamento de programas de ética e conformidade e soluções de aprendizado, atendendo a mais de 2.500 empresas e dezenas de milhões de alunos. A LRN agora opera em todos os continentes, incluindo uma presença estratégica maior nos mercados da Ásia-Pacífico, como Cingapura, Japão, Hong Kong e Austrália. Esta aquisição aumenta substancialmente as capacidades e experiência da LRN no mercado de serviços financeiros e servirá para acelerar várias de suas estratégias de produtos de mercado vertical.

Juntas, essa poderosa rede fornece a todos os clientes dados comportamentais que podem iluminar onde suas organizações têm mais potencial no uso da cultura como o melhor elevador de desempenho. A oferta recém-combinada oferece amplitude e profundidade incomparáveis de recursos de treinamento e orientação do programa de E&C – em questões que vão desde proteção de dados e privacidade até lavagem de dinheiro e ética nos negócios – dando às empresas a confiança de que fundamentos éticos, conhecimento de conformidade e compreensão estão incorporados em suas organizações.

A aquisição é o mais recente passo significativo para a LRN, após um grande investimento estratégico da Leeds Equity Partners. Segue-se a aquisição da Interactive Services pela LRN, que consolidou a presença da LRN na Europa e ampliou seus recursos de conteúdo personalizado em ética e conformidade e muitas outras funções corporativas.

Desde 1994, a LRN trabalha para impulsionar as organizações com parceria, conhecimento e ferramentas para construir uma cultura ética. Mais de 2.500 empresas e dezenas de milhões de alunos em todo o mundo utilizam os serviços LRN e fazem cursos de e-learning LRN para ajudar a navegar em ambientes regulatórios complexos e promover culturas éticas, responsáveis e inclusivas. Saiba mais em LRN.com e siga no Twitter, LinkedIn e Facebook.

Contato:

Scott Addison

+44 (0)20 7269 1431

[email protected]

