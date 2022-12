A LeddarTech anuncia o lançamento de produtos de software de percepção e fusão LeddarVision Front-View, projetados para aplicações automotivas ADAS de nível 2/2+

CIDADE DE QUEBEC, Dec. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ®, líder global no fornecimento das tecnologias de software ADAS e AD mais flexíveis, robustas e precisas, tem o prazer de anunciar o lançamento do LeddarVision™ Front-View-E (LVF-E) e do LeddarVision™ Front-View-H (LVF-H), dois conjuntos de software distintos e abrangentes de fusão e percepção de baixo nível que apresentam combinações otimizadas de modalidades de sensores para aplicações ADAS de nível 2/2+, atingindo avaliação de 5 estrelas em NCAP 2025/GSR 2022.

A LeddarTech enfrenta os desafios dos OEMs (“Original Equipment Manufacturers”; Fabricantes do Equipamento Original) e fornecedores de grau 1-2 no desenvolvimento de aplicações ADAS de nível 2/2+, tais como solucionar problemas de segurança e encontrar um software expansível de fusão e percepção que proporcione alto desempenho por um baixo custo. A família de produtos de software automotivo LeddarVision Front-View (LVF), desenvolvida pela LeddarTech, traz a solução para esses desafios.

LVF-E (LeddarVision Front-Entry) : Feito para consumidores que buscam desenvolver aplicações ADAS de assistência viária e de segurança L2/L2+ de entrada, o LVF-E é um conjunto abrangente de fusão e percepção de visão frontal voltado para assistência viária e de segurança L2/L2+ de entrada e com 5 estrelas em NCAP 2025/GSR 2022. A tecnologia de fusão de baixo nível (LLF; “Low Level Fusion”) da LeddarTech encabeça o pacote de desempenho, dobrando o alcance efetivo dos sensores e viabilizando, pela primeira vez, uma solução com apenas uma câmera frontal de 1,2 megapixel e abertura de 120 graus e dois radares angulares frontais de curto alcance em configuração 1V2R. A detecção de baixo custo, aliada a implementação eficiente na plataforma TDA4L, configura o sistema de menor custo para ADAS de entrada de L2/L2+. A amostra B está planejada para o Q2 de 2023, com vistas para o procedimento operacional padrão veicular em 2025/6.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

LVF-H (LeddarVision Front-High) : O conjunto premium de fusão e percepção na família de produtos de visão frontal. Com uma configuração de sensores estendida a 1V5R e baseada em uma única câmera de 3 megapixel e abertura de 120 graus, um radar frontal único de médio alcance e quatro radares angulares de curto alcance, o conjunto amplia o suporte de percepção a aplicações de auxílio viário, incluindo controle de cruzeiro adaptativo para 160 km/h, alcance de 200 metros e troca de faixas semiautomática. Amplia, também, o suporte a NCAP 2025 para ultrapassagem e cenários de marcha-ré e colisão com porta. Além disso, com a implementação eficiente da plataforma TDA4L e com um acelerador de aprendizagem profunda Hailo-8, a detecção de baixo custo alcança ADAS de visão frontal L2/L2+ de qualidade premium e econômico. A amostra B está planejada para o Q3 de 2023, com vistas para o procedimento operacional padrão veicular em 2026.

A família de produtos LeddarVision Front-View (LVF) é projetada para atender às necessidades de seus clientes:

Alto desempenho e bom custo-benefício

A tecnologia de fusão de baixo nível (LLF) da LeddarVision encabeça o pacote de desempenho, dobrando o alcance efetivo dos sensores.

A funcionalidade de custo de detecção mais baixo do produto, bem como a implantação eficiente na plataforma TDA4L, resultam em custos mais baixos para o sistema.

A precisão superior na distinção de objetos e na medição da posição longitudinal em rodovias viabiliza a implantação de controle de cruzeiro de melhor desempenho.

Segurança

Os produtos LVF abordam aplicações de segurança NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrelas.

Inclui um recurso integrado de redundância para enquadrar falhas, degradações e conflitos de sensores.

Oferece recursos de segurança aumentados devidoàprecisão superior na distinção de objetos e na medição de posição longitudinal.

Flexível e expansível

Um conjunto abrangente de fusão e percepção de visão frontal que oferece suporte a aplicações ADAS L2/2+ de auxílio viário, de modelos de entrada a modelos premium.

Consumidores interessados podem entrar em contato com a LeddarTech para tratar sobre amostras “A” de produtos LVF-E e LVF-H.

“Tenho o prazer de anunciar nossos mais novos produtos sensores de detecção e percepção para dar suporte a aplicações ADAS L2/2+ de auxílio viário”, declarou o Sr. Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “A necessidade do mercado em busca de um produto sensor de fusão e percepção de alto desempenho, mas que apresente também bom custo-benefício, flexibilidade e expansibilidade, é maior do que nunca. Nossa família de produtos LVF chega para suprir essa necessidade”, acrescentou o Sr. Boulanger. “Nossa missão na LeddarTech é aprimorar a segurança e a qualidade de vida através da viabilização de aplicações ADAS e AD, e alcançamos esse objetivo com o lançamento desses dois produtos que alcançaram avaliações de 5 estrelas em NCAP 2025/GSR 2022. O Sr. Boulanger pontuou: “Estou ansioso para anunciar mais produtos em 2023 que continuarão a atender às necessidades do setor e a melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

Os produtos de software da LeddarTech, LeddarVision LVF-E e LVF-H, serão destaque na CES 2023 , que ocorre entre 5 e 8 de janeiro em Las Vegas, no estande da LeddarTech n.º 5475, na ala oeste do LVCC (“Las Vegas Convention Center”, Centro de Convenções de Las Vegas).

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech, uma empresa de software global fundada em 2007, desenvolve e disponibiliza soluções abrangentes em percepção que viabilizam a distribuição de aplicações ADAS e de direção autônoma. O software de grau automotivo da LeddarTech aplica algoritmos de visão computadorizada e IA para gerar modelos 3D altamente precisos do ambiente nos arredores, permitindo melhores tomadas de decisões e navegações mais seguras. Essa tecnologia de alto desempenho, expansível e de bom custo-benefício é alavancada junto a OEMs e fornecedores de grau 1-2 para a implantação eficiente de soluções veiculares “off-road” e automotivas.

A LeddarTech é responsável por diversas inovações em sensores remotos, com mais de 140 patentes homologadas ou pleiteadas para a melhoria das capacidades ADAS e AD. A percepção confiável é fundamental para fazer com que a mobilidade global se torne mais segura, eficiente, sustentável e acessível: esses são os princípios norteadores da LeddarTech para se tornar a solução de software de sensor de fusão e percepção mais difundida.

Confira mais informações sobre a LeddarTech no link www.leddartech.com e no LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicação e Relacionamento com Investidores, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 [email protected]

Site e contato de relacionamento com investidores: [email protected]

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator e logotipos relacionados são marcas comerciais ou registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8709747)