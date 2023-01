A Takeda vai adquirir a licença mundial exclusiva do fruquintinibe da HUTCHMED, um inibidor de tirosina quinase oral altamente seletivo de VEGFR1/2/3

A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que firmou um contrato de licenciamento exclusivo com a HUTCHMED (China) Limited (Nasdaq/AIM HCM, HKEX: 13) e sua subsidiária HUTCHMED Limited, para desenvolvimento e comercialização do fruquintinibe fora da China continental, Hong Kong e Macau.

Aprovado na China em 2018, o fruquintinibe é um inibidor altamente seletivo e potente dos receptores do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFR) -1, -2 e -3. O fruquintinibe é administrado por via oral e tem potencial para ser usado em subtipos de câncer colorretal (CCR) metastático refratário, independentemente do status do biomarcador.

“O fruquintinibe tem o potencial de mudar o panorama do tratamento para pacientes com CCR metastático refratário que precisam de opções de tratamento adicionais. Esperamos utilizar nosso desenvolvimento e capacidades comerciais para expandir o potencial deste medicamento inovador para pacientes fora da China”, disse Teresa Bitetti, presidente da Unidade Global de Negócios de Oncologia da Takeda. “Temos um forte histórico de trabalho com empresas que compartilham nosso foco em levar medicamentos transformadores para pacientes no mundo todo que precisam deles. Trabalhar com a HUTCHMED nos permitirá expandir nosso portfólio de oncologia, deixando-nos um passo mais perto de alcançar nossa aspiração de curar o câncer.”

A Takeda está comprometida com a oncologia e com o desenvolvimento de novos medicamentos para pacientes com câncer que têm opções de tratamento limitadas ou ineficazes. Com um forte perfil pré-clínico e clínico, o fruquintinibe oferece uma nova opção de tratamento em potencial para pacientes com CCR metastático refratário, apoiando o objetivo compartilhado da Takeda e da HUTCHMED de melhorar a vida daquelas pessoas que vivem com câncer.

“Temos o prazer de fazer parceria com uma empresa que compartilha nossa missão de melhorar os resultados do tratamento para pacientes com câncer e tem escala e experiência no desenvolvimento e comercialização internacional de medicamentos para promover o fruquintinibe também fora da China”, afirmou o Dr. Weiguo Su, CEO e diretor científico da HUTCHMED. “Acreditamos que o fruquintinibe tem um futuro muito sólido e esperamos trabalhar com a Takeda para desbloquear seu potencial.”

Os resultados positivos do FRESCO-2, o ensaio clínico multirregional de Fase 3 do fruquintinibe em CCR metastático refratário, foram apresentados no Congresso da European Society for Medical Oncology (ESMO) em setembro de 2022. O FRESCO-2 atingiu seu objetivo primário de melhorar a sobrevida global (SG) em pacientes com CCR metastático e foi geralmente bem tolerado.

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA concedeu a designação “Fast Track” para o desenvolvimento do fruquintinibe no tratamento de pacientes com CCR metastático em 2020. Em dezembro de 2022, a HUTCHMED apresentou uma solicitação de registro de um novo medicamento (NDA) para o fruquintinibe na FDA, que está planejado para ser concluído no primeiro semestre de 2023. Isso será seguido pelo envio planejado de um pedido de Autorização de comercialização (MAA) para a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e uma solicitação de registro de um novo medicamentoàAgência de Produtos Farmacêuticos e Equipamentos Médicos (PMDA) do Japão.

Segundo os termos do acordo, a Takeda receberá uma licença mundial exclusiva para desenvolver e comercializar o fruquintinibe em todas as indicações e territórios fora da China continental, Hong Kong e Macau. Sujeito aos termos do acordo, a Takeda pagaráàHUTCHMED US$ 400 milhões adiantados, até US$ 730 milhões em pagamentos potenciais adicionais relacionados a marcos regulatórios, de desenvolvimento e vendas comerciais, bem como royalties sobre vendas líquidas. O acordo está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a conclusão de análises antitruste.

Sobre o CCR

O CCR é um câncer que começa no cólon ou no reto. De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, o CCR é o terceiro câncer mais prevalente no mundo, associado a 935 mil mortes em 2020. Nos EUA, cerca de 155 mil pacientes foram diagnosticados com CCR e houve 54 mil mortes pela doença. Na Europa, o CCR foi o segundo câncer mais comum em 2020, com cerca de 520 mil novos casos e 245 mil mortes. No Japão, o CCR é o câncer mais comum, com cerca de 148 mil novos casos e 60 mil mortes em 2020. Embora o CCR em estágio inicial possa ser ressecado cirurgicamente, o CCR metastático continua sendo uma área de grande necessidade não atendida, com resultados ruins e opções de tratamento limitadas.

Sobre o fruquintinibe

O fruquintinibe é um inibidor oral altamente seletivo e potente de VEGFR -1, -2 e -3. Os inibidores de VEGFR desempenham um papel fundamental no bloqueio da angiogênese tumoral. O fruquintinibe foi concebido para melhorar a seletividade da quinase com a intenção de minimizar as toxicidades fora do alvo, melhorando a tolerabilidade e proporcionando uma cobertura de alvo mais consistente. O fruquintinibe tem sido geralmente bem tolerado pelas pessoas até o momento e está sendo investigado em combinações com outras terapias anticancerígenas.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) é uma líder biofarmacêutica global com sede no Japão, orientada por P&D e baseada em valores, comprometida em descobrir e fornecer tratamentos que transformam vidas, guiada por seu compromisso com os pacientes, seus funcionários e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças genéticas raras e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas’ avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D aprimorado e colaborativo para criar um pipeline robusto e diversificado em modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Para mais informações, acesse www.takedaoncology.com.

Aviso Importante

Para fins deste aviso, “comunicadoàimprensa” significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) referente a este comunicado. Este comunicadoàimprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicadoàimprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicadoàimprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento destas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicadoàimprensa, “Takeda” é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referênciasàTakeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos “nós”, “nos” e “nosso” também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado de imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados operacionais da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como “visa”, “planeja”, “acredita”, “espera”, “continua”, “pretende”, “intenciona”, “garante”, “pode”, “deveria,”, “seria”, “poderia”, “antecipa”, “estima”, “projeta” ou expressões semelhantes ou o negativo delas. Estas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem causar resultados reais materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões competitivas e desenvolvimentos; mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis, incluindo reformas globais de saúde; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a incerteza do sucesso clínico e as decisões das autoridades regulatórias e o tempo para isso; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades de fabricação ou atrasos; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadasàsegurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em: www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados ou declarações da Takeda neste comunicadoàimprensa podem não ser indicativos e não são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Informações Médicas

Este comunicadoàimprensa contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países, ou podem estar disponíveis sob diferentes marcas registradas, para diferentes indicações, em diferentes dosagens ou em diferentes intensidades. Nada aqui contido deve ser considerado uma solicitação, promoção ou anúncio de quaisquer medicamentos prescritos, incluindo aqueles em desenvolvimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230122005067/pt/

Contato:

Japão



Jun Saito

[email protected]



+81 (0) 3-3278-2325

Outros países



Carrie Fernandez

[email protected]



(215) 859-2605

