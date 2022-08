A alta da taxa de juros atrai brasileiros para modelo de consórcio inteligente

De acordo com o levantamento do Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC), a procura por financiamento no Brasil fechou o primeiro semestre de 2022 com crescimento de 24%, alavancado pelo setor de serviços. Em contrapartida, nos primeiros cinco meses deste ano, os consórcios acumularam 1,5 milhão de vendas, crescimento de 11,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).

Neste cenário, a modalidade de consórcio, presente no mercado financeiro há mais de 60 anos, figura entre as melhores opções para os brasileiros que buscam sucesso em seus objetivos de compra, seja um bem como carro, casa ou moto ou um serviço como viagens e cirurgias estéticas.

Há não muito tempo, o consórcio sofreu com altas no número de cancelamentos e reclamações de clientes que tiveram promessas de contemplação não verdadeiras. Hoje, contudo, a tecnologia, em especial, a inteligência artificial (IA), pode solucionar o principal gargalo da modalidade, que é questão do tempo. É o que aponta Bruno Pinheiro, CEO da Turn2C Consórcio Inteligente, uma solução de inteligência artificial para o mercado de consórcio.

De acordo com o executivo, o Consórcio Inteligente se dá justamente pelo uso da tecnologia. “Hoje podemos usar dados para analisar o melhor produto de consórcio do mercado para que clientes tenham sucesso em seu objetivo de forma eficiente e ampla, de acordo com o interesse individual de compra, custo e prazo”, explica

A eficiência do modelo de previsibilidade, até então pioneiro no mercado, fez com que a fintech investisse em um novo produto, o “Caminho Seguro Turn2C”. Diferente do que é comum no mercado, os clientes que aderirem ao consórcio ofertado pela fintech podem ter 100% do valor das parcelas pagas devolvido, bem como ter o consórcio absorvido pela empresa caso não haja acesso ao crédito para compra do bem ou serviço requerido no prazo declarado na análise.

A transformação tecnológica tem impactado os mais variados setores nos últimos anos e com o financeiro não é diferente. Neste cenário, Bruno Pinheiro ressalta que a inteligência artificial permitiu trazer não apenas inovação e frescor, como também segurança e confiança para uma modalidade que existe há mais de seis décadas no mercado.

“Hoje proporcionamos 97% de acuracidade nos modelos de previsibilidade, e não trata-se de prometer contemplação – algo que somos totalmente contra no mercado –, e sim usar a tecnologia a favor do cliente para transformar vidas. Neste novo contexto quem decide qual é o produto ideal não é o cliente ou o vendedor, e sim a IA”, destaca.