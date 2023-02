A plataforma de comércio móvel Fintiv faz parceria com a Geoswift para permitir remessa digital internacional na Ásia

A Fintiv, uma plataforma líder de comércio móvel que reúne pagamentos, programas de fidelidade e marketing móvel em um só lugar, fez parceria com a Geoswift, uma empresa de tecnologia de pagamento com experiência significativa em pagamentos internacionais na Ásia, para permitir pagamentos de remessa digital na Ásia através de carteiras móveis versáteis da Fintiv.

A parceria irá oferecer aos clientes da Fintiv o recurso exclusivo de fazer pagamentos pessoa a pessoa ou empresa a empresa na China, Índia e muitos outros países asiáticos, diretamente de contas de carteira. Com o alcance geográfico superior da Geoswift mediante sua linha de produtos “GeoRemit”, a plataforma de pagamento da Fintiv agora pode se conectar a um grande número de bancos nacionais ou carteiras móveis em países e territórios asiáticos. Por exemplo, os pagamentos podem ser feitos instantaneamente a cartões de débito/crédito UnionPay ou carteiras Alipay de beneficiários na China.

“Estamos orgulhosos de anunciar uma parceria com a Geoswift como parte de nossa rede mundial de moeda digital e muito empolgados em expandir nosso alcanceàChina e Hong Kong. Dar suporteàplataforma da Geoswift com a tecnologia Fintiv, ao mesmo tempo que permite que nossos clientes façam pagamentos e remessas em yuan e dólares de Hong Kong, é estrategicamente benéfico”, disse David Hanna, presidente da Fintiv.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“A Geoswift e a Fintiv compartilham um compromisso inabalável de tornar o mundo um lugar mais móvel e conectado. Esta cooperação irá propiciar aos clientes uma experiência excepcional de pagamentos digitais com grande conveniência e eficiência, para se conectar com familiares, amigos ou parcerias de negócios no exterior”, disse Raymond Qu, fundador e diretor executivo da Geoswift.

Sobre a Fintiv

A Fintiv é líder mundial em pagamentos móveis e serviços bancários digitais, tendo implantado mais de 75 ecossistemas em mais de 35 países, para clientes que atendem a mais de 1,5 bilhão de consumidores. A Fintiv também é pioneira em tecnologia móvel, tendo implantado a primeira carteira móvel nos EUA no início dos anos 2000, resultando em um crescimento impressionante e alcançando o status de unicórnio em 2015. Durante o mesmo período, a empresa formou um dos portfólios de patentes mais significativos e relevantesànível mundial, gerenciando agora mais de 150 patentes. A Fintiv opera diversas subsidiárias que efetuam pagamentos digitais, comércio e serviços bancários.

Sobre a Geoswift

A Geoswift é uma empresa inovadora e globalizada de tecnologia de pagamentos, com um nicho distinto em pagamentos internacionais na Ásia. Desde sua criação em 2010, o nome Geoswift vem sendo sinônimo de fluxos de fundos internacionais sem complicação em todo o mundo. A Geoswift é líder na prestação de serviços de pagamento autorizados nos EUA, Reino Unido e China, oferecendo recursos de aquisição e emissão às principais instituições financeiras. Amplamente reconhecida por suas tecnologias proprietárias, extenso conhecimento de requisitos regulamentares mundiais e locais, grandes redes bancárias e operações internacionais, a Geoswift proporciona uma solução personalizada de pagamentos a nível mundial a empresas de qualquer porte. Além disto, a Geoswift administra diversas casas de câmbio em toda a China. Com sede em Vancouver, a Geoswift possui escritórios regionais em Pequim, Hong Kong, Xangai, São Francisco, Londres, Singapura e Shenzhen, oferecendo soluções de pagamento a clientes em todo o mundo.

Para mais informação, acesse Geoswift.com ou Fintivtech.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230201006148/pt/

Contato:

Geoswift:

Annie Lin

E-mail: [email protected]



Tel.: +1 604 638 8182

Fintiv:

Mike Love

E-mail: [email protected]



Tel.: +1 512 964 5789

Fonte: BUSINESS WIRE