Abai conquista os certificados da ISO 9.001, 14.001 e 27.001

A Abai, empresa espanhola de terceirização de processos de negócios (BPO), conquistou em fevereiro três importantes certificados da ISO, o 9.001, 14.001 e 27.001. Essas certificações comprovam que a empresa possui um sistema de gestão estruturado e atestado por um órgão externo o que reflete na qualidade, confiança e segurança dos serviços prestados.

“Estamos muito felizes com a conquista dos certificados, eles demonstram nossa preocupação em buscarmos excelência em nossos serviços. Para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas estão sempre se reinventando para otimizar os seus processos e serviços, melhorando-os continuamente, portanto as certificações recebidas são prova de que estamos no caminho certo”, comenta José Octavio, CEO da Abai no Brasil.

Os certificados foram feitos pelo BSI, um instituto internacional amplamente conhecido que atende clientes em mais de 170 países e tem como objetivo demonstrar para as empresas como melhorar o seu desempenho, reduzir os riscos e alcançar um crescimento sustentável.

ISO 9.001, 14.001 e 27.001

A norma ISO 9.001 dá diretrizes e requisitos para a implementação de um sistema de gestão da qualidade, tendo seu principal foco no aumento da satisfação do cliente, além de melhorias na eficiência e economia de custos. Já a ISO 14.001 se refere a implementação de um sistema de gestão ambiental. O foco é na prevenção da poluição e de implementar controles para aquelas atividades significativas que poderiam ter um impacto sobre o meio ambiente.

A ISSO 27.001 traz benefícios para a segurança de informação das empresas. Esta certificação garante ao mercado que as companhias se preocupam com a disponibilidade, confidencialidade e integridade da informação, e que está alinhada aos requisitos de auditoria e conformidade.

De acordo com a pesquisa anual da ISO, o Brasil possui o maior número de certificados ISO 9001 na América do Sul, contando atualmente com mais de 18.000 organizações certificadas por organismos de certificação nacionais e internacionais do mundo todo, diferente do ISO 27.001, onde somente 154 empresas brasileiras possuem este certificado, conforme a última pesquisa divulgada.

Próxima certificação

A Abai tem como próximo passo obter a certificação PCI, que é um padrão internacional de segurança de dados voltado para a indústria de cartões; seu objetivo é garantir a segurança de dados sensíveis em transações financeiras, que acontecem em ambiente virtual. A sede da empresa, que fica na Espanha, já conta com esta certificação, as três obtidas no Brasil e com as ISOs 18.295, 20.000-1, 45001.

“Essas certificações influenciam positivamente três áreas da Abai do Brasil: Gestão da Qualidade (ISO 9.001), Gestão Ambiental (ISO 14.001) e Gestão da Segurança da Informação (ISO 27.001), contribuindo para deixar a organização ainda mais preparada para atender com excelência e inovação, visto que poucas empresas em nosso setor estão certificadas nas três normas e acreditamos que este é um diferencial que oferecemos ao mercado”, comenta José Octavio, CEO da Abai no Brasil.

Sobre a Abai

A Abai é uma multinacional espanhola de terceirização de processos de negócios (BPO) que promove a transformação digital em organizações públicas e privadas. A empresa, que está há 30 anos no mercado, iniciou seu plano de expansão internacional em 2020 e, atualmente, possui 12 centros de serviços na Espanha, Colômbia, Portugal, Peru e Brasil. A Abai conta com mais de 9.000 colaboradores que gerenciam 120 milhões de interações por ano em 10 idiomas diferentes.