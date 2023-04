Abai expande unidade de reabilitação de crédito em 2023

A Abai, empresa espanhola de terceirização de processos de negócios (BPO), está expandindo sua unidade de reabilitação de crédito no Brasil. Criada em abril do ano passado, a unidade obteve um crescimento de 28% em 2022 e já responsável por mais de 11% da receita da Abai no país, para este ano, a projeção é um aumento de 30%.

“Ao longo de 2022 foi implementado transformações necessárias para tornar o negócio mais competitivo, digital e voltado para o cliente, ação que inclui a criação no Brasil da nossa unidade de reabilitação de crédito”, comenta Octávio Fernandes, CEO da Abai Brasil.

Aumento do endividamento dos brasileiros

O endividamento atingiu 77,9% das famílias brasileiras em 2022, segundo a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor) divulgada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) em janeiro deste ano. O número representa um recorde da série iniciada em 2010, sendo o 4º aumento anual consecutivo. Além disso, segundo o Serasa Experian, um terço da população brasileira conta com uma dívida atrasada.

“O aumento do endividamento no Brasil é preocupante, portanto, ações que tragam a reparação de inadimplências decorrentes de transações comerciais são estratégicas para qualquer organização. É nessa realidade que os serviços de reabilitação de crédito oferecidos pela Abai são inseridos e, por meio da metodologia inovadora da empresa, é possível trazer ao mercado pessoas que estavam, anteriormente, inadimplentes”, afirma Fernandes.

Reabilitação de crédito e sua importância

Reabilitação ou recuperação de crédito está direcionada para a reparação de inadimplências decorrentes de transações comerciais onde o pagador deixa de cumprir com suas obrigações financeiras. Independentemente do que faz com que esses números de inadimplentes cresçam no país, todas as empresas podem sofrer desfalques por conta desses fatores. Portanto, é crucial para que toda organização consiga efetuar a recuperação de dívidas sem problemas e é aí que a reabilitação de crédito se insere.

Expansão da Abai no Brasil

Além da expansão da unidade de reabilitação de crédito, a ABAI adotou, no início de fevereiro, sua marca global no Brasil após a compra da empresa Parla! no ano passado. A conclusão do projeto de Global Branding tem o objetivo de aumentar a força e reconhecimento internacional da Abai.

A empresa iniciou seu plano de expansão internacional há apenas dois anos e atualmente conta com 12 centros de serviços na Espanha, Colômbia, Portugal, Peru e Brasil. Seus mais de 9.000 funcionários possuem ampla experiência e gerenciam 120 milhões de interações por ano em 10 idiomas diferentes. No Brasil, o Campus está localizado em Alphaville, em um espaço com 7.000m² distribuídos e um complexo de dois prédios, com capacidade de expansão e oferecendo máxima segurança e qualidade no atendimento 24 horas por dia.

“Ações como o projeto de Global Branding e a criação da unidade de reabilitação de crédito têm sido cruciais para a expansão da Abai no Brasil. Com a nova unidade, a empresa foca no potencial de transformar a vida dos inadimplentes, já que a resolução da situação financeira resulta na volta de milhares de pessoas ao mercado consumidor”, finaliza o CEO.

Sobre a Abai

A Abai é uma multinacional espanhola de terceirização de processos de negócios (BPO) que promove a transformação digital em organizações públicas e privadas. A empresa, que está há 30 anos no mercado, iniciou seu plano de expansão internacional em 2020 e, atualmente, possui 12 centros de serviços na Espanha, Colômbia, Portugal, Peru e Brasil. A Abai conta com mais de 9.000 colaboradores que gerenciam 120 milhões de interações por ano em 10 idiomas diferentes.