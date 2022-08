Acelen investe R$ 11,5 milhões em novo sistema de segurança da refinaria

Drones, reconhecimento facial, alarmes com radares, bodycams (câmeras corporais para os vigilantes) e mais de 200 câmeras de alta resolução, apenas na primeira fase do projeto. Esse é o novo sistema de segurança que a Acelen começou a implantar na Refinaria de Mataripe, com um investimento de R$ 11,5 milhões.

Parte do grupo de investimentos anunciados para melhorias, eficiência e qualidade dos processos da Refinaria de Mataripe, o sistema propõe ampliar segurança e bem-estar para colaboradores e terceiros que atuam na refinaria, com a cobertura de pontos estratégicos nas áreas administrativa, industrial e do entorno.

O sistema integrado de segurança eletrônica, de acordo com o gerente de Segurança Empresarial da refinaria, Nilson Albertin, é composto por câmeras, controle de acesso, sistema de alarme contra invasão do perímetro, radares e ainda drones para inspeções na área.

Sobre Acelen

A Acelen é a nova empresa de energia proprietária da Refinaria de Mataripe e seus ativos logísticos na Bahia. Em seu primeiro ano, anunciou investimentos expressivos na ordem de R$ 1.1 bilhão em eficiência operacional e aumento da capacidade de produção em 20%, equivalente a 280 mil barris de petróleo/dia. A companhia já representa cerca de 15% da capacidade total de refino do Brasil e abastece mais de 50% do Nordeste.