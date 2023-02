Acionistas da TPB Acquisition Corporation I aprovam combinação de negócios anunciada anteriormente com a Lavoro

A TPB Acquisition Corporation I (“TPB Acquisition Corp.” ou “TPBA”) (Nasdaq: TPBA, TPBAW, TPBAU), uma empresa de aquisição de propósito específico, patrocinada pela The Production Board (“TPB”), anunciou hoje que os acionistas registrados a partir de 17 de janeiro de 2023 aprovaram a combinação de negócios proposta anteriormente com a Lavoro Limited (“Lavoro” ou a “Empresa”), líder varejista de insumos agrícolas na América Latina.

Os resultados formais da votação serão incluídos em um relatório atual no Formulário 8-K a ser registrado pela TPBA juntoàComissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Estima-se que a combinação de negócios se encerre em 27 de fevereiro de 2023, e espera-se que a empresa combinada e suas ações ordinárias e títulos de garantia (warrants) comecem a ser negociados na bolsa de valores Nasdaq em 28 de fevereiro de 2023, sob os novos símbolos “LVRO” e “LVROW”, respectivamente.

Sobre a Lavoro

A Lavoro é o maior varejista de insumos agrícolas do Brasil e um dos principais fornecedores de insumos agrícolas biológicos. Por meio de um portfólio abrangente, acreditamos que a Lavoro capacita os agricultores a adotarem tecnologias inovadoras e aumentarem a produtividade. Fundada em 2017, a Lavoro tem uma ampla presença geográfica, com operações de distribuição no Brasil e na Colômbia, e é uma empresa emergente de comercialização de insumos agrícolas no Uruguai. Os 924 representantes de vendas técnicas da Lavoro se reuniram com mais de 60.000 clientes em fazendas e em 193 locais de varejo diversas vezes ao ano para ajudá-los a planejar, comprar os insumos corretos e administrar suas operações agrícolas para otimizar os resultados. Saiba mais sobre a Lavoro emwww.lavoroagro.com.br.

Sobre The Production Board

Fundada por David Friedberg, a The Production Board é uma empresa de fusão de risco e holding de investimentos estabelecida para solucionar os problemas mais fundamentais que afetam o nosso planeta, reimaginando sistemas globais de produção em alimentos, agricultura, biomanufatura, saúde humana e as ciências da vida mais amplas. A TPB constrói negócios com base em descobertas científicas emergentes, parceiros com talento excepcional e fornece a eles o capital, infraestrutura e insights de mercado necessários para oferecer melhorias significativas no custo, energia, tempo ou pegada de carbono dos sistemas convencionais. A TPB é apoiada pelos principais investidores estratégicos e financeiros do mercado, incluindo a Alphabet, Allen & Company LLC, Cascade e fundos e contas administrados pela BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management, e Arrowmark Partners. Saiba mais sobre nosso trabalho em www.tpb.co.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, ou solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem haverá qualquer venda de títulos em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. O conteúdo de qualquer site mencionado ou hipervinculado neste comunicadoàimprensa é para propósitos informativos, sendo que o conteúdo do mesmo não faz parte ou é incorporado a este comunicadoàimprensa.

Certas declarações feitas neste comunicado de imprensa são “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “metas”, “estimar”, “planejar”, “projetar”, “prever”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “buscar”, “alvo” ou outras expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre o fechamento da combinação de negócios e o cronograma antecipado da negociação da empresa combinada. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por qualquer investidor como, uma garantia, certeza, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferirão das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Lavoro e da TPB Acquisition Corp.

Estas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade das partes de consumar com êxito ou oportunamente a combinação de negócios proposta, incluindo o risco de que quaisquer aprovações regulatórias necessárias não sejam obtidas, sejam atrasadas ou estejam sujeitas a condições imprevistas que podem afetar adversamente a empresa combinada ou os benefícios esperados da combinação de negócios proposta ou que a aprovação dos acionistas não será obtida; o risco de que a transação não seja concluída até o prazo de combinação de negócios da TPB Acquisition Corp. e a possível falha em obter uma extensão do prazo de combinação de negócios se solicitado pela TPB Acquisition Corp.; a falha em satisfazer as condições para a consumação da transação proposta, incluindo a adoção do acordo de combinação de negócios proposto pelos acionistas da TPB Acquisition Corp.; a falta de uma avaliação de terceiros para determinar se deve ou não prosseguir com a transação proposta; a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outra circunstância que possa ensejar a rescisão do contrato de combinação de negócios proposto; o efeito do anúncio ou pendência da transação proposta nas relações comerciais, resultados operacionais e negócios da Lavoro em geral; riscos de que a transação proposta interrompa os planos e operações atuais da Lavoro e possíveis dificuldades na retenção de funcionários como resultado da transação proposta; o resultado de qualquer procedimento legal que possa ser instaurado contra Lavoro, TPB Acquisition Corp. ou a empresa combinada relacionada ao acordo de combinação de negócios proposto ouàtransação proposta; a capacidade de manter a listagem dos títulos da TPB Acquisition Corp. em uma bolsa de valores nacional; o preço dos títulos da TPB Acquisition Corp. pode ser volátil devido a uma variedade de fatores, incluindo mudanças nos setores competitivos e regulamentados nos quais a TPB Acquisition Corp. planeja atuar ou a Lavoro opere, variações no desempenho operacional entre concorrentes, mudanças nas leis e regulamentos que afetam os negócios da TPB Acquisition Corp. ou da Lavoro; a incapacidade da Lavoro de atender ou exceder suas projeções financeiras e mudanças na estrutura de capital combinada; mudanças nas condições econômicas gerais, inclusive como resultado da pandemia de COVID-19; a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão da transação proposta e de identificar e perceber oportunidades adicionais; mudanças nas condições comerciais, de mercado, financeiras, políticas e legais nacionais e estrangeiras; a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outra circunstância que poderia ensejar a rescisão do contrato de combinação de negócios proposto; o resultado de qualquer possível litígio, processo governamental e regulatório, investigações e inquéritos e outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos no prospecto final da TPB Acquisition Corp. para sua oferta pública inicial e a declaração de procuração/prospecto arquivado pela Lavoro relacionadoàcombinação de negócios proposta ou no futuro, incluindo aqueles sob “Fatores de Risco” e em outros registros da TPB Acquisition Corp. juntoàSEC. Se algum desses riscos se materializar ou nossas suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que nem a TPB Acquisition Corp. nem a Lavoro acreditem atualmente serem imateriais que também poderiam fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas.

Além disto, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões da TPB Acquisition Corp. e da Lavoro de visões e eventos futuros na data deste comunicadoàimprensa. A TPB Acquisition Corp. e a Lavoro antecipam que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da TPB Acquisition Corp. ou da Lavoro mudem. Entretanto, enquanto a TPB Acquisition Corp. e a TPB Acquisition Corp. podem optar por atualizar estas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a TPB Acquisition Corp. e a Lavoro especificamente se isentam de qualquer obrigação de fazê-lo. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da TPB Acquisition Corp. ou da Lavoro em qualquer data posterioràdata deste comunicadoàimprensa. Assim, confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230222006030/pt/

Contato:

Pela Lavoro:

Guilherme Nascimento

[email protected], +55 66 9 9911-3093

Fernanda Rosa

[email protected], +55 41 9 9911-2712

Pela TPB:

Rachel Konrad

[email protected], +1-650-924-5471

