AdSense x PubGuru: um comparativo entre plataformas de monetização

Uma das formas mais eficazes de se rentabilizar um site é exibir anúncios em suas páginas. Existem no mercado diversas redes e plataformas de monetização de anúncios que permitem fazê-lo. Entretanto, há duas delas que se destacam no mercado, seja pela facilidade de se inscrever, e outra pelos resultados e reconhecimentos adquiridos. São elas o Google AdSense e o PubGuru.

O AdSense, rede de anúncios criada pelo Google, é o método mais comum de monetização com ads, especialmente entre os editores brasileiros. Para criar uma conta na plataforma, o processo é bastante simples e sem requisitos mínimos de tráfego para a adesão. Assim como a inscrição, o funcionamento e configuração também são processos descomplicados e que não necessitam alto grau de conhecimentos técnicos, o que também ajuda a explicar o alto volume de adesão e popularidade.

O objetivo do AdSense é combinar anúncios e sites relevantes com base no conteúdo e audiência do site. Os anunciantes então realizam lances nos blocos de anúncios, e os anúncios considerados vencedores são aqueles com os maiores valores de lances.

A cobrança é feita quando o editor recebe seu pagamento, pois a plataforma cobra uma comissão ao transferir a receita. O AdSense, que se encarrega dos pagamentos e cobranças, paga aos editores 68% da receita pelos anúncios exibidos em um site.

Entre as principais vantagens de se utilizar o AdSense estão o acesso a um grande número de editores presentes no Google Display Network (GDN), testes simples para avaliar as melhores configurações de anúncios e gratuidade da criação da conta.

Entretanto, o AdSense também apresenta algumas desvantagens que podem ser observadas pelo usuário ao utilizar a plataforma, como a limitação das possibilidades de otimização de ads, suporte insuficiente, e principalmente, a falta de transparência em que apenas informações limitadas são compartilhadas com os editores.

O PubGuru, por sua vez, é uma plataforma global de monetização de anúncios, criada pela empresa canadense MonetizeMore. Seu objetivo é ajudar os editores a elevarem sua receita de anúncios através de técnicas da mídia programática.

Com a inscrição no PubGuru, e o consequente acesso a redes de anúncios consideradas pelo mercado como premium e ao Google Ad Exchange (AdX), o editor pode negociar os espaços publicitários em múltiplas redes de anúncios. Segundo a lógica de mercado, ofertar os espaços para uma maior demanda e concorrência, levará ao crescimento do preço mínimo recebido por cada exibição de ads.

Assim como a plataforma do Google, o PubGuru possui processos de instalação e configuração simplificados. Para a instalação, basta que o editor copie e cole algumas linhas de código de uma integração JS; enquanto a configuração será assistida por uma equipe especializada em AdOps.

Além da vantagem de exibir os espaços publicitários para anunciantes considerados mais qualificados e que realizam lances mais altos, o PubGuru também oferece um número maior de possibilidades para realizar testes (posicionamento, criativo, carregamento, etc.), possibilidade de intermediação com o Google, dashboard intuitivo e suporte especializado.

Outro fator que difere as duas plataformas, é a presença de maior transparência no PubGuru, pois nela o inventário continua a ser propriedade total dos editores. Não é preciso transferir o DNS do site para o PubGuru, e todos os dados obtidos podem ser verificados. Seu dashboard unifica relatórios, que também contribuem para a transparência de receita de seus parceiros de demanda.

Por outro lado, a alta exigência de tráfego mínimo para ingressar na plataforma é um obstáculo uma desvantagem para muitos editores.

Portanto, olhando para as características e funcionalidades de ambas as plataformas, pode-se concluir que ambas ocupam espectros diferentes dentro do mercado editorial online. Enquanto o AdSense mostra-se como a única opção para editores iniciantes, o PubGuru figura como uma plataforma destinada para editores que já geram receitas com ads e que pretendem impulsionar seu ganhos.