Adecio Vasconcelos é o novo conselheiro da LLYC no Nordeste

O jornalista e executivo de Comunicação, Adecio Vasconcelos, é o novo membro do Conselho Consultivo da LLYC Brasil na Região Nordeste. Com experiência de mais de 30 anos em grandes empresas, como a afiliada da Globo em Pernambuco, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) e a construtora Queiroz Galvão. Adecio foi chefe de redação, editor e repórter, na TV Globo Pernambuco, gerente de Comunicação da Celpe e de Comunicação da Queiroz Galvão, companhia na qual iniciou e desenvolveu sua carreira internacional, atuando em países como Angola e Espanha.

Formado em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e em Ciência Social pela Universidade Federal de Pernambuco, o executivo se integra ao conselho consultivo da LLYC- única consultoria no Brasil a ter um conselho de especialistas para aportar conhecimento a projetos estratégicos de seus clientes – no fortalecimento e ampliação do atendimento aos clientes da LLYC Brasil e empresas que focam investir na região Nordeste. Tem atuação destacada na área de Comunicação, Assuntos Públicos e Sustentabilidade/ESG na gestão de políticas empresariais, projetos estratégicos de comunicação e reportes em sustentabilidade, com diversos prêmios ao longo de sua carreira

“Integrar o Conselho da LLYC é um grande prazer e passo que damos no olhar ao Nordeste, de grande conhecimento e potencial importantes ao país, para desenvolvermos ações cada vez mais estratégicas e eficazes para os clientes que atuam ou pretendem estar mais presentes aqui. Temos uma região muito rica, promissora, hub de conhecimento, e com grandes oportunidades de negócios, e estou entusiasmado em contar novos capítulos desta história”, afirma Adecio.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Para Thyago Mathias, diretor-geral da LLYC Brasil, contar com o novo conselheiro significa a ampliação na qualidade dos serviços e fortalece o vínculo da consultoria com a região Nordeste, onde já atua. “Como uma consultoria de atuação global, temos avançado em um grande processo de transformação cultural e social e compartilhamos este conhecimento ouvindo nossos clientes sobre seus desafios. Planejamos com esta parceria seguir firmes e fortes desempenhando um papel de protagonismo na promoção de estratégias de comunicação eficientes para os atuais e futuros clientes”, destaca.

Sobre o Conselho Consultivo da LLYC

O Conselho Consultivo é uma iniciativa inédita no segmento de consultorias e assessorias de comunicação no Brasil, e tem exercido um importante papel na gestão estratégica e no crescimento da LLYC nos últimos anos no país. A empresa, que está há 15 anos atuando no Brasil, conta ainda com a presença de Gustavo San Martin, para temas de Saúde e Sociedade Civil, Silmar Müller, no Agronegócio, Ariane Abdallah, especialista em Empreendedorismo e Posicionamento Executivo, Paulo Feldman, com Contexto Político e Econômico, Edney Souza, em Tecnologia, Inovação e Educação, Moisés Cona, em Infraestrutura, Roberto Brandt, em Sustentabilidade Global, Renata Camargo, em Diversidade e Inclusão e Cecília Seabra para temas voltados à ESG.