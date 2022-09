Adega ganha porcelanato nostálgico em projeto pensado para convivência

A Convivência e o gosto por reunir os amigos para degustar uma taça de vinho e conversar sobre a vida é a temática central do projeto do arquiteto Marcos Sonego, que assina a adega criada apara uma família com duas filhas, que adora receber bem. O principal desafio foi projetar o espaço subterrâneo com a obra em fase de finalização, sendo necessário adotar alguns recursos para vencer a umidade natural do terreno.

Pensando na proposta arquitetônica, o profissional escolheu a Ceusa para revestir o piso geral. “Aplicamos o porcelanato Amur por remeter aos ladrilhos hidráulicos”, conta Marcos Sonego. A principal intenção dessa seleção foi lembrar um grande tapete que unificasse os espaços. Assim, o produto vestiu e personificou a adega.

Outro destaque do projeto é a peça desenhada pelo escritório colocada ao fundo: um elemento cimentício que serve de suporte para garrafas de vinho. “O móvel em formato de ‘C’ permite que as pessoas visualizem o rótulo, facilitando a escolha para cada momento”, explica o arquiteto.