Adoção de tecnologias digitais no Brasil cresce 11% no primeiro semestre de 2022

As empresas brasileiras continuam no esforço para alcançar sua transformação digital. Foi o que mostrou a terceira rodada da Pesquisa de Maturidade Nacional de Transformação Digital, realizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). No último semestre deste ano foi detectado um crescimento de 11% na adoção de tecnologias digitais em relação à rodada anterior. Ao todo, o levantamento terá quatro rodadas, quando se pretende chegar a um Índice de Maturidade Digital (IMD), que vai indicar o nível de adequação digital do setor produtivo brasileiro.

Nesta rodada, 10,5% das empresas afirmaram ter como estratégia principal ser uma empresa digital em 2022, o que indica aumento de um décimo percentual em relação ao ano passado. Outro dado identificado pela pesquisa foi o aumento na adoção de iniciativas digitais nos modelos de negócio. Neste caso, o percentual subiu de 39,6% para 42,8%. Outro dado importante é que subiu de 13,4% para 43,9% o percentual de empresas que criaram novos produtos e serviços nos últimos 12 meses.

Além disso, quando perguntadas sobre prontidão para utilizar ferramentas digitais e participar do mercado digital, 75,9% das empresas responderam que estão prontas. Com 17 anos de experiência de Tecnologia da Informação, a consultora Vanessa Ribeiro Correia afirma que uma das ferramentas que têm garantido um bom custo-benefício para empresas que não querem mais adiar sua transformação digital é o SAP S/4 Hana Cloud Public Edition. A solução funciona como um banco de dados na nuvem do sistema SAP, usado em todo mundo, e que funciona com sistemas capazes de unir Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês) e Automação de Processos Robóticos (RPA).

Sua assinatura não pôde ser validada. Obrigado por se inscrever! Gostou dessa matéria? Inscreva seu email e seu whatsapp no Portal Sou de Sergipe para receber atualizações diárias com as últimas notícias de Sergipe. +93 AF +358 AX +355 AL +213 DZ +1684 AS +376 AD +244 AO +1264 AI +672 AQ +1268 AG +54 AR +374 AM +297 AW +61 AU +43 AT +994 AZ +1242 BS +973 BH +880 BD +1246 BB +375 BY +32 BE +501 BZ +229 BJ +1441 BM +975 BT +591 BO +599 BQ +387 BA +267 BW +47 BV +55 BR +246 IO +673 BN +359 BG +226 BF +257 BI +855 KH +237 CM +1 CA +238 CV +1345 KY +236 CF +235 TD +56 CL +86 CN +61 CX +61 CC +57 CO +269 KM +242 CG +243 CD +682 CK +506 CR +225 CI +385 HR +53 CU +599 CW +357 CY +420 CZ +45 DK +253 DJ +1767 DM +1809 DO +1829 DO +1849 DO +593 EC +20 EG +503 SV +240 GQ +291 ER +372 EE +251 ET +500 FK +298 FO +679 FJ +358 FI +33 FR +594 GF +689 PF +262 TF +241 GA +220 GM +995 GE +49 DE +233 GH +350 GI +30 GR +299 GL +1473 GD +590 GP +1671 GU +502 GT +44 GG +224 GN +245 GW +592 GY +509 HT +672 HM +379 VA +504 HN +852 HK +36 HU +354 IS +91 IN +62 ID +98 IR +964 IQ +353 IE +44 IM +972 IL +39 IT +1876 JM +81 JP +44 JE +962 JO +7 KZ +254 KE +686 KI +850 KP +82 KR +965 KW +996 KG +856 LA +371 LV +961 LB +266 LS +231 LR +218 LY +423 LI +370 LT +352 LU +853 MO +389 MK +261 MG +265 MW +60 MY +960 MV +223 ML +356 MT +692 MH +596 MQ +222 MR +230 MU +262 YT +52 MX +691 FM +373 MD +377 MC +976 MN +382 ME +1664 MS +212 MA +258 MZ +95 MM +264 NA +674 NR +977 NP +31 NL +687 NC +64 NZ +505 NI +227 NE +234 NG +683 NU +672 NF +1670 MP +47 NO +968 OM +92 PK +680 PW +970 PS +507 PA +675 PG +595 PY +51 PE +63 PH +64 PN +48 PL +351 PT +1787 PR +974 QA +383 XK +262 RE +40 RO +7 RU +250 RW +590 BL +290 SH +1869 KN +1758 LC +599 MF +508 PM +1784 VC +685 WS +378 SM +239 ST +966 SA +221 SN +381 RS +248 SC +232 SL +65 SG +599 SX +421 SK +386 SI +677 SB +252 SO +27 ZA +500 GS +211 SS +34 ES +94 LK +249 SD +597 SR +47 SJ +268 SZ +46 SE +41 CH +963 SY +886 TW +992 TJ +255 TZ +66 TH +670 TL +228 TG +690 TK +676 TO +1868 TT +216 TN +90 TR +993 TM +1649 TC +688 TV +256 UG +380 UA +971 AE +44 GB +1 US +246 UM +598 UY +998 UZ +678 VU +58 VE +84 VN +1284 VG +1340 VI +681 WF +212 EH +967 YE +260 ZM +263 ZW O campo SMS deve conter entre 6 e 19 dígitos e incluir o código do país sem usar +/0 (por exemplo: 1xxxxxxxxxx para os Estados Unidos) ? Digite seu número de whatsapp apenas com o DD+número. Exemplo (99)99999-9999 Eu concordo em receber seus boletins informativos e com os termos e condições. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento usando o link em nossa newsletter. Confirmar inscrição 🔥

“As vantagens sistêmicas e processuais são inúmeras com a disponibilização de ferramentas e tecnologias altamente valorizadas pelas empresas que desejam estar à frente de seus concorrentes e acompanhar a transformação digital. Recursos como ML (Machine Learning), Copilot, AI (Artificial Intelligence), Análise Preditiva, Internet das Coisas, e RPA (Robotic Process Automation) fazem parte dos benefícios adquiridos com adoção da ferramenta”, resume ela.

A profissional acrescenta que essa solução é indicada para empresas de portes pequeno e médio ou cujos processos de negócio sejam simplificados e que buscam um retorno rápido sobre o investimento com menor custo de implementação. “Essa ferramenta também se encaixa em empresas com crescimento acelerado e que, por isso, necessitam de maior flexibilidade de adaptação aos novos processos e demandas inerentes a este tipo de organização”, diz.

Vanessa Correia enfatiza que outra vantagem da ferramenta é o custo, que é pelo menos 50% menor que outras tecnologias utilizadas para o mesmo fim. “Além disso, o Retorno sobre investimento (ROI) é mais rápido, uma vez que o projeto de implantação ocorre de forma acelerada possibilitando que a empresa possa utilizar os recursos sistêmicos em tempo recorde”, afirma.

Ela acrescenta que o valor despendido com a sustentação desta versão do software é baixo, pois não há a necessidade de vários profissionais dedicados, já que há constante atualização do sistema efetuados pela empresa desenvolvedora. “Há ainda a diminuição do Custo Total de Propriedade (TCO), já que com a escalabilidade da ferramenta a empresa pode expandir e adicionar novas funcionalidades ao sistema sem prejudicar seu desempenho ou ainda aumentar investimentos em recursos direcionados a atividades chaves do negócio”, conclui.

Maior parte das empresas acredita estar no nível intermediário de maturidade digital

Na pesquisa da ABDI sobre maturidade digital, que iniciou em 2021 e terá ainda uma quarta rodada de questionários, as empresas foram classificadas em quatro níveis de maturidade: inicial, básico, intermediário e aprimorado (líderes). De acordo com a percepção dos empresários entrevistados, eles acreditam estar no nível intermediário de maturidade digital (53,85%), sendo que 28,75% disseram estar no nível emergente/líder.

A terceira rodada de entrevistas ocorreu durante o 1º semestre de 2022 e teve a participação de dois mil executivos de empresas (matriz ou filiais) dos setores de comércio e serviços (78,1%), indústria (13%), construção civil (4,6%) e agronegócio (4,4%). Pelo menos 70,3% das empresas pesquisadas eram microempresas localizadas em sua maioria (54,9%) na região Sudeste.