Agosto Dourado reafirma importância da amamentação e nutrição para bebês

Criado para incentivar a amamentação, o Agosto Dourado tem a cor que representa o ouro para simbolizar a qualidade do leite materno. O alimento é recomendado como sustento exclusivo nos primeiros seis meses de vida, com continuação até os dois anos de idade ou mais junto à introdução alimentar de sólidos, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), além de ser fundamental para o crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças. A Danone discute e investe no tema, desde 2006, por meio da causa “Primeiros 1.000 Dias” – uma iniciativa para propagar a importância do aleitamento materno no combate a doenças e nas transformações físicas, cognitivas e emocionais que ocorrem antes mesmo do nascimento.

A causa permite que a empresa dialogue com profissionais de saúde e a sociedade civil sobre como as ações praticadas nos primeiros 1.000 dias desempenham um papel fundamental na saúde e ajudam a garantir o potencial e a qualidade de vida no futuro. Os primeiros mil dias são contados desde o primeiro dia de gravidez, seguindo até os 2 anos de idade de uma criança, e são marcados pelo rápido crescimento e desenvolvimento do organismo.

“Nossa missão é ‘levar saúde por meio da alimentação ao maior número de pessoas possível’ e, pensando nisso, investimos nessa causa, que tem como objetivo propagar informações confiáveis e reforçar a importância do aleitamento materno. Muitas mães, pais e até mesmo profissionais, desconhecem o impacto das decisões alimentares na gestação e na primeira infância. Por isso, nos comunicamos de forma holística e acessível, reforçando os principais pilares deste momento, o cuidado e os estímulos feitos às crianças”, afirma Marcelo Mori, responsável pela área Médica da Danone Brasil.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), aproximadamente 6 milhões de vidas são salvas, por ano, devido ao aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. Nos primeiros mil dias de vida, as células cerebrais podem fazer até mil novas conexões a cada segundo – uma velocidade única na vida. A epigenética mostra que o desenvolvimento cerebral, imunológico e metabólico da criança, é definido, no máximo, em apenas 20% pelos genes, enquanto os outros 80% são influenciados por fatores ambientais, que podem ser moldados por hábitos saudáveis.

Para ter acesso a mais informações e materiais de apoio, basta acessar o portal da causa Primeiros 1.000 Dias: www.primeiros1000dias.com.br.