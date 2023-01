Alberto de Lima lança obra que diz ser convite à liberdade

Escola de Atenas: uma proposta de liberdade, está sendo lançado por Alberto de Lima juntamente com a editora Autografia, neste ano. A obra fala sobre a verdadeira identidade, o autor retrata a personalidade do ser humano e sua essência divina abordando de onde veio, para onde e de que forma ela regressará, além de retratar sobre a vontade de cada indivíduo

Na obra, Alberto de Lima diz que: “O ser humano acredita que a sua verdadeira identidade seja a personalidade, e isso é totalmente falso, porque a autêntica personalidade do humanoide, equivocadamente chamado de homem, é sua essência divina, o Budhata, a alma ou Pistis Sophia”.

No livro, o autor ainda reforça que: “A essência veio das estrelas e cedo ou tarde ela regressará ao seio sagrado de Urânia. Portanto, a essência é universal, cósmica e perene. Seu regresso a casa celestial poderá ser de forma vitoriosa ou fracassada. Óbvio que somente nos interessa a primeira opção, tudo dependerá da vontade de cada indivíduo”.

José Alberto Santos de Lima é cofundador do Instituto Gnóstico de Antropologia – IGA BRASIL. Presidiu a Instituição de 1993 a 1996. Atual diretor da Seccional do IGA BRASIL em Manaus (AM).