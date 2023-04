Alphawave Semi apresenta soluções de conectividade de 3 nm e plataformas habilitadas a chiplet para aplicativos de centrais de dados de alto desempenho

Alphawave Semi (LSE: AWE), líder mundial em conectividade de alta velocidade para infraestrutura de tecnologia do mundo, anunciou hoje o lançamento de sua primeira plataforma de silício de conectividade no processo de 3 nm mais avançado da TSMC com seu serializador-desserializador (“SerDes”) IP ZeusCORE Extra-Long-Reach (XLR) 1-112 Gbps NRZ/PAM4.

Uma primeira demonstração ao vivo da plataforma de silício da Alphawave Semi com Ethernet de 112 G e IP PCIe 6.0 no processo TSMC 3nm será apresentada no TSMC North America Symposium em Santa Clara, CA em 26 de abril de 2023.

A plataforma de processo de 3 nm é crucial ao desenvolvimento de uma nova geração de chips avançados necessários para fazer frente ao crescimento exponencial de dados gerados por IA, permitindo maior desempenho, melhor memória e largura de banda de I/O, além de redução do consumo de energia. ZeusCORE XLR Multi-Standard-Serdes (MSS) IP é o SerDes de maior desempenho no portfólio de produtos Alphawave Semi e no processo de 3 nm irá abrir o caminho ao desenvolvimento de futuros sistemas de IA de alto desempenho. É um IP altamente configurável que suporta todos os padrões de borda de centrais de dados NRZ e PAM4 de 1112 Gbps, suportando diversos protocolos como PCIe Gen1 a Gen6 e Ethernet de 1G/10G/25G/50G/100 Gbps.

Esta solução IP de conectividade flexível e personalizável, junto com a plataforma de silício personalizado habilitada a chiplet da Alphawave Semi, que inclui IO, memória e chiplets de computação, permite que os usuários finais produzam silício de alto desempenho especificamente adaptado às suas aplicações. Os clientes podem se beneficiar dos subsistemas de IP otimizados para aplicativos da Alphawave Semi e da experiência avançada em empacotamento 2.5D/3D, a fim de integrar interfaces avançadas como Compute Express Link (CXL™), Universal Chiplet Interconnect Express™ (UCIe™), High Bandwidth Memory (HBMx) e DRAM com taxa de dados dupla de baixa potência (LP/DDRx/) em chips e chiplets personalizados.

“Estamos animados por ser uma das primeiras empresas a demonstrar com sucesso nossa plataforma de silício de mais alto desempenho com nossa Ethernet XLR 112G e PCIE6.0 SerDes IP na tecnologia 3nm mais avançada da TSMC”, disse Tony Pialis, diretor executivo e cofundador da Alphawave Semi. “Isto representa uma etapa significativa em nossa execução de estratégia da Alphawave Semi de ser líder em semicondutores integrados verticalmente em conectividade de alta velocidade. Graçasànossa parceria em rápido crescimento com a TSMC através da Open Innovation Platform® (OIP), continuamos oferecendo soluções de silício e IP personalizadas, inovadoras e de alto desempenho a nossos clientes em centrais de dados, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e aplicativos de armazenamento.”

“A Alphawave Semi continua percebendo uma crescente demanda de nossos clientes hiperescaladores por silício específico com interfaces de conectividade de alta velocidade, impulsionada por um aumento exponencial no processamento de dados gerados por IA”, disse Mohit Gupta, vice-presidente sênior e diretor geral de silício personalizado e IP na Alphawave Semi. “Estamos envolvendo nossos principais clientes em plataformas de silício personalizado de 3 nm habilitadas a chiplet, que incluem I/O, memória e chiplets de computação. Nossa parceria Virtual Channel Aggregator (VCA) com a TSMC ofereceu suporte inestimável e estamos na expectativa de acelerar projetos de alto desempenho de nossos clientes no processo de 3 nm da TSMC.”

A Alphawave Semi é líder mundial em conectividade de alta velocidade para infraestrutura de tecnologia do mundo. Diante do crescimento exponencial de dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crítica: permitir que dados trafeguem com mais rapidez, confiabilidade e maior desempenho com menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada e nossos produtos de IP, silício personalizado e conectividade são implantados por clientes de primeiro nível ao redor do mundo em centrais de dados, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com histórico comprovado no licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados críticos no centro de nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse awavesemi.com.

