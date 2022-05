Alunos da Rede Pública de Ensino de São Paulo recebem oficinas sobre ODS

Os alunos da rede pública de ensino de São Paulo receberão, a partir do dia 09 de maio, o Projeto Oficina Teatral – Cultura e Sustentabilidade – Conhecendo os ODS e entrarão na rota da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O programa é uma realização da ISA CTEEP, em parceria com a Cultura Ambiental e NTICS Projetos.

O objetivo é levar para crianças e jovens entre 6 e 12 anos, da rede pública de ensino, conhecimento sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e mostrar como podem melhorar o dia a dia na comunidade onde estão inseridos e, ainda, contribuir para um mundo melhor para as próximas gerações.

O programa inclui atividades lúdicas que vão estimular a curiosidade e levar informação acerca de temas essenciais, como a importância da reciclagem; ressignificação do lixo; atitudes que podem melhorar o meio ambiente; hábitos sustentáveis, dentre outros. Ao todo, serão realizadas 6 oficinas distribuídas em forma de circuito. Para que fique ainda mais interessante, cada aluno receberá um passaporte que dará acesso às atividades. “Propomos um circuito que promova o conhecimento amplo sobre a Agenda 2030 e os ODS. A reflexão sobre a realidade, a atenção aos cuidados do meio ambiente, o comprometimento com a vida, a empatia e a preocupação com o bem-estar de todos influencia o aluno a ser multiplicador dos conceitos e experiências adquiridas”, ressalta Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos.

Serão três semanas de atividades e cerca de 7 mil alunos serão diretamente impactados. Além disso, o objetivo é que os jovens se transformem em agentes multiplicadores junto às famílias e comunidades. Para ampliar o impacto, mais de 100 professores serão capacitados com um amplo material didático que poderá ser usado em sala de aula durante todo o ano letivo. “A ISA CTEEP segue focada na criação de alianças estratégicas para a transformação e no compromisso com o desenvolvimento socioeconômico. Acreditamos no protagonismo jovem e, por isso, estimulamos, por meio de projetos como este, o senso de cidadania”, afirma Ana Carolina David, gerente de comunicação e sustentabilidade da ISA CTEEP.

O Projeto Oficina Teatral – Cultura e Sustentabilidade – Conhecendo os ODS vai deixar, como legado para cada município, um levantamento completo dos indicadores culturais, ambientais e de satisfação.

As inscrições serão feitas diretamente pelas Secretarias de Educação e mais informações podem ser obtidas por meio do site http://conhecendoosodsnasescolas.com.br/

Com uma equipe de mais de 1.300 colaboradores, a ISA CTEEP está presente em 17 Estados, operando uma complexa rede de transmissão por onde trafegam 30% de toda a energia elétrica transmitida no Brasil e 92% no Estado de São Paulo. Seu sistema elétrico é composto por aproximadamente 21 mil km de redes de linhas de transmissão e 142 subestações (ativos em operação e em construção) com tensão de até 550 kV. Privatizada em 2006, o principal acionista é o Grupo Multilatino ISA, que detém 35,82% do capital total.

A Cultura Ambiental é uma produtora artística, responsável pela execução de exposições e curadorias em todo o Brasil.

Em 2022, a NTICS Projetos está celebrando 20 anos promovendo o desenvolvimento sustentável através de projetos e soluções inovadoras. Desde sua fundação, a empresa já desenvolveu mais de mil projetos, impactando diretamente cerca de 10 milhões de pessoas.

Com matriz no Brasil e filiais nos Estados Unidos e Europa, há três anos, a NTICS Projetos se tornou signatária do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), e desde então tem direcionado sua estratégia, alinhando todos os seus projetos aos ODS.

A atuação da NTICS Projetos no Brasil tem como prioridade 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 17 (Parceiras e Meios de Implantação). A ambição para os ODS 4 da empresa é a de levar projetos inovadores e sustentáveis para 3,7 milhões de crianças e adolescentes (10% dos alunos matriculados no ensino público do Brasil) até 2025.

SERVIÇO:

Programa de Oficina Teatral – Cultura e Sustentabilidade – Conhecendo os ODS

Quando: De 09/05 a 26/05

Onde: São Paulo

Inscrições: Serão feitas pela Secretaria da Educação

Informações: http://conhecendoosodsnasescolas.com.br/