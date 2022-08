Alunos da rede pública participam de oficinas sobre empreendedorismo

As mudanças que vêm ocorrendo nas profissões ao longo dos anos é o assunto central do Programa de Empreendedorismo e Cultura (PEC), que será oferecido aos alunos e professores da rede pública de ensino de Itapura (SP), Rosana (SP), Selvíria (MS), Diamante do Norte (PR), Primeiro de Maio (PR) e Sertaneja (PR). A iniciativa, realizada pela NTICS Projetos com patrocínio incentivado da CTG Brasil, empresa de geração de energia limpa e vai impactar diretamente cerca de seis mil alunos e mil educadores.

“Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde estamos inseridos. E o que as oficinas do Programa de Empreendedorismo e Cultura se propõem é servir como porta de entrada dos jovens a esse mercado de trabalho que cada vez mais pede inovação, criatividade e maior compromisso com a sustentabilidade”, afirma Salete da Hora, diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil.

A diretora de Inovação e ESG da NTICS, Ana Carolina Xavier, completa explicando que o objetivo do PEC é estimular a criatividade dos alunos e prepará-los para o chamado novo mundo, onde serão abordadas as habilidades do futuro e como a geração de renda pode ocorrer de forma sustentável, estimulando a economia circular. “Precisamos mostrar aos jovens as possibilidades de trabalho que o novo mercado tem apresentado, além de movimentar a economia circular, que é uma forma de produzir sem esgotar o meio ambiente.”

Após o evento de abertura, marcado para o dia 23 de agosto, será realizada a primeira oficina: “A evolução do mercado de trabalho”, uma revisão sobre as mais diversas formas de trabalho e seu processo evolutivo, desde a idade média até os dias atuais. Depois, serão oferecidas mais três oficinas sobre Criatividade, Inovação e Empreendedorismo, nos dias 13 de setembro, 11 de outubro e 1 de novembro. Após as atividades, os temas serão trabalhados em sala de aula.

Os educadores também receberão um conteúdo especial de especialização, com certificado de participação. Entre os temas abordados estão: “Habilidades do Futuro”, “Inovação e Criatividade Aplicada”, “Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” e “Desvendando o Design Thinking”. “Queremos que os professores também estejam preparados para abordar em sala de aula as novas profissões e todas as suas peculiaridades”, diz Ana Carolina.

Ao final do projeto, os alunos serão convidados a participar da Feira de Ideias, apresentando um projeto em equipe sobre um dos temas abordados nas oficinas. Todos os trabalhos inscritos vão passar por banca examinadora, e o grupo que apresentar a ideia mais inovadora e sustentável será contemplado com um tablet.

Durante o programa, serão abordados quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Educação de Qualidade; Trabalho Decente e Crescimento Econômico; Indústria, Inovação e Infraestrutura; e Cidades de Comunidades Sustentáveis.

As inscrições serão feitas diretamente pela Secretaria de Educação de cada cidade.

Em 2022, a NTICS Projetos completa 20 anos e desde a sua fundação, a empresa já desenvolveu mais de mil projetos, impactando diretamente cerca de 10 milhões de pessoas.

A atuação da NTICS Projetos no Brasil tem como prioridade 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 17 (Parceiras e Meios de Implantação).

Baseada em São Paulo (BRA), Flórida (EUA) e Deutschland (GER), há três anos, a NTICS Projetos têm aprofundado os projetos nos temas relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e desde 2018 direcionam esforços quanto ao alinhamento dos projetos para os ODS propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas) no Brasil e Estados Unidos.

A ambição para os ODS da empresa é a de levar projetos inovadores e sustentáveis para 3,7 milhões de crianças e adolescentes (10% dos alunos matriculados no ensino público do Brasil) até 2025.

Como parte das comemorações de 20 anos, a NTICS Projetos patrocinou o projeto Impacta ODS, que prevê a distribuição dos Almanaques dos ODS da Turma da Mônica.

A CTG Brasil, patrocinadora do projeto, trabalha para desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é parte da China Three Gorges Corporation.

Mais informações sobreo projeto: www.ntics.com.br/programadeempreendedorismoctg