Amanda Linhares Mendonça lança single autoral

A cantora e musicista Amanda Linhares lança o single autoral intitulado “Diário”. Uma composição escrita no ano de 2016, que foi reproduzida com piano e voz, passando por um processo registrado em um dos diários pessoais da artista. A versão lançada conta com a produção e guitarra de Matheus Stiirmer, com o contrabaixo de Jorgin Bahls e saxofone por Nicolas Salazar.

Em “Diário”, Amanda incorpora diferentes vertentes musicais, como o soul, jazz modern, indie e MPB. Na canção, inspirada pela complexidade das emoções humanas, a musicista canta sobre o amor e as várias faces do sentimento.

A gravação do videoclipe de “Diário” foi realizada na cidade do Rio De Janeiro. O cenário escolhido para o audiovisual foi a praia de Ipanema, lugar simbólico e de referência para a compositora, pela ligação com o sentido da música e a forma que ela foi idealizada.

O clipe contou com a produção visual de Leonardo Zelinsky. Os figurinos foram elaborados por Laura Mendonça, com estampas autorais e desenhadas à mão, que possuem conexão com a capa do single, criada por Laura Mendonça.

Amanda atribui a pluralidade presente na canção às diferentes referências musicais que acompanha, como Nina Simone, Beth Hart, Gal Costa, Elis Regina, Liniker, Caetano Veloso, Billie Holiday e Gilberto Gil. “Meus gêneros mais consumidos e minhas composições são uma mistura de soul, jazz, MPB e brasilidades”, declara Amanda.

Natural de Joinville, em Santa Catarina, Amanda teve seu primeiro contato com um instrumento musical aos 6 anos de idade. Desde então, muito estudo e variadas composições fizeram a trajetória da artista, que pretende enriquecer ainda mais a carreira com novos projetos, shows e composições.