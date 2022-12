Andersen Global amplia seu alcance no Brasil

A Andersen Global dá mais um passo em seus esforços de expansão no Brasil e na Europa por meio de um acordo de colaboração com a Rolim, um escritório de advocacia com abrangência nacional que conta com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Fundada pelo sócio-gerente João Dácio Rolim em 1993, a equipe de profissionais da firma de advocacia oferece serviços em áreas que incluem: tributária, de energia, telecomunicações, contencioso empresarial, arbitragem e mediação, direito societário, fusões e aquisições, direito ambiental, contratos, infraestrutura, comércio internacional e aduaneiro, imobiliária e antitruste. A Rolim é consistentemente reconhecida pela Chambers and Partners, IFLR 1000, ITR World Tax, Leaders League e The Legal 500 como um escritório de advocacia de alto desempenho.

“Nossa equipe mantém um amplo conhecimento do atual cenário de negócios e permanece comprometida em oferecer soluções abrangentes e de qualidade aos nossos clientes locais e internacionais”, disse João. “Nossa colaboração com a Andersen Global nos permitirá oferecer soluções tributárias e jurídicas holísticas e incomparáveis aos nossos clientes, o que fortalecerá ainda mais nossa posição no mercado.”

“João e sua equipe estabeleceram uma plataforma competitiva em suas respectivas regiões e compartilham o nosso compromisso com a administração”, disse o presidente do conselho executivo e diretor executivo da Andersen Global Mark Vorsatz. “Sua adição fortalece as práticas jurídicas de nossa empresa e adiciona cobertura em importantes regiões, nos permitindo continuar a auxiliar nossos clientes em suas necessidades de negócios globais de maneira contínua.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 13.000 profissionais no mundo inteiro e está presente em mais de 390 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

