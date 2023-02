Andersen Global fortalece sua presença na Suíça

A Andersen Global avança em sua cobertura suíça por meio de um acordo de colaboração com a Exactio, adicionando mais recursos de mobilidade globalàpresença existente da organização na região.

Operando na Basileia e liderada pelos sócios-gerentes Per Melberg, Selim Bucher, Karin Verheijen e Alberto Perez, a Exactio fornece mobilidade global e serviços profissionais para clientes corporativos e privados. A equipe da empresa tem mais de 75 anos de experiência combinada trabalhando no cenário empresarial suíço e é especializada em impostos internacionais, folha de pagamento, conformidade com a previdência social e requisitos de relatórios do empregador.

“Nossa empresa mantém fortes relacionamentos com nossos clientes, oferecendo soluções impactantes e inovadoras que atendem às suas necessidades de negócios”, disse Karin. “A colaboração estreita com a firma-membro existente e a firma colaboradora na Suíça nos permite expandir ainda mais nossas capacidades e oferece a oportunidade de crescimento, uma vez que nos dedicamos a fornecer o melhor serviço da categoria para nossos clientes local e no mundo todo.”

“O conhecimento de Per, Karin e sua equipe sobre o setor de mobilidade global apoia nosso compromisso de fornecer aos nossos clientes soluções holísticas a nível internacional e prevê uma relação de trabalho sinérgica com as firmas-membro e firmas colaboradoras de nossa organização”, explicou o presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz. “Este é um foco contínuo de nosso negócio para adicionar mais serviços transfronteiriços individuais e expandir nossas capacidades em auxiliar empresas nesta área. Estaremos formalizando uma estrutura para esta linha de serviço em um futuro próximo.”

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais jurídicos e tributários do mundo todo. Fundada em 2013 pela empresa membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora conta com mais de 13 mil profissionais ao redor do globo e presença em mais de 390 localidades por meio de suas empresas membro e firmas colaboradoras.

