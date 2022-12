Andersen amplia parceria com a Universidade de São Francisco (USF) para criar novo programa de MBA empresarial para seus funcionários

A Andersen – líder em impostos, avaliação, assessoria financeira e serviços de consultoria relacionados – e a Universidade de São Francisco (USF) estenderam sua parceria para criar o programa The Enterprise MBA, no qual funcionários qualificados da Andersen podem obter um MBA em três a cinco anos, totalmente financiado pela empresa em nome de sua equipe de trabalho. Seguindo o modelo da rigorosa oferta de MBA em meio período da Escola de Pós-Graduação em Administração Masagung da USF, o novo programa oferece um currículo de MBA padrão com cursos personalizados para atender às necessidades específicas de desenvolvimento profissional dos funcionários da Andersen no complexo ambiente de negócios da atualidade.

O novo programa está disponível para as equipes de trabalho das empresas membro da Andersen e firmas colaboradoras, começando com funcionários dos EUA e sendo lançado mundialmente em 2023. Os colaboradores da Andersen em período integral e parcial, desde associados de alto nível a parceiros – independentemente do cargo – são elegíveis para o programa. Os alunos participantes devem fazer de três a quatro cursos por ano, ministrados on-line e de forma assíncrona, para concluir os requisitos do programa em cinco anos. A primeira coorte de quase 50 estudantes iniciou o programa piloto em junho de 2022. A USF deu as boas-vindas a 14 novos alunos da Andersen no programa em novembro de 2022 e tem como meta outros 25 a 50 para janeiro.

“A Andersen se esforça para ser a melhor empresa de serviços profissionais do mundo e este novo programa é consistente com nossa dedicação ao desenvolvimento profissional contínuo e administração”, disse Mark Vorsatz, CEO da Andersen. “Para sermos os melhores em nosso setor, precisamos atrair e reter os melhores talentos – é por isso que estamos tão empenhados em investir em nosso pessoal. Trabalhando em estreita colaboração com os educadores inovadores da USF, construímos um programa personalizado que reflete e melhora o trabalho que os funcionários da Andersen realizam em nome de nossos clientes todos os dias. À medida que o programa cresce, esperamos que esta seja uma experiência unificada em nossas áreas de atuação e escritórios do mundo inteiro.”

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A oferta da Andersen é única na categoria, tanto pelo fato de a empresa ter estado envolvida no desenvolvimento do curso quanto de que o programa é de natureza global, totalmente financiado por ela e sem nenhum tipo de necessidade de restituição caso os funcionários inscritos no programa escolham deixar a empresa.

“A cultura da Andersen é o que nos mantém juntos e o que nos diferencia”, continuou Vorsatz. “Nosso investimento em nossa equipe, em todos os estágios, é apenas um componente de como estamos construindo e mantendo essa cultura.”

Um MBA personalizado para atender às necessidades de negócios da Andersen

Andersen e a Escola de Pós-Graduação em Administração Masagung da USF trabalharam juntas para criar um programa personalizado, incluindo o conteúdo, entrega, modalidade, estrutura e tempo, e até mesmo criando em conjunto uma aula eletiva especial sobre a importância da cultura da empresa. Além disso, em certas classes, a equipe sênior da Andersen pode atuar como professores adjuntos para auxiliar no ensino. Três trimestres de cursos são oferecidos a cada ano: do início de janeiro até meados de fevereiro; do início de maio ao final de agosto; e do início de novembro a meados de dezembro. Devido aos seus negócios centrados em impostos, os cursos do programa são oferecidos fora das temporadas de impostos – entre 1º de março e 15 de abril e entre 1º de setembro e 15 de outubro.

“Este é um programa verdadeiramente único e colaborativo e a estreita parceria entre a USF e a Andersen estabelece um novo padrão para o futuro da educação corporativa”, disse Otgo Erhemjamts, reitor da Escola de Administração da USF. “Isso demonstra como as instituições educacionais e as empresas podem se unir para abordar as lacunas de habilidades e preparar as organizações e seus funcionários para o mundo dos negócios em rápida evolução.”

A Andersen e a USF iniciaram sua colaboração em 2014, quando as organizações se associaram pela primeira vez para fornecer aos funcionários da empresa a oportunidade de obter um Mestrado em Direito Tributário (LLM) ou um Mestrado em Estudos Jurídicos em Tributação (MLST) pela Escola de Direito da Universidade de São Francisco. Até o momento, mais de 120 funcionários de 11 países se formaram nesses programas.

“A Universidade de São Francisco, fundada pelos jesuítas em 1855, trabalha há muito tempo com a comunidade empresarial dentro e fora da cidade para fortalecer seu banco de talentos”, afirmou o presidente da USF, reverendo Paul J. Fitzgerald. “Nosso trabalho com a Andersen tem sido uma excelente iteração desse ofício. O alinhamento de nossas culturas possibilita essa excelente experiência de ensino/aprendizagem. Somos especialmente gratos a Vorsatz por vislumbrar essa parceria dinâmica.”

Andersen Global é uma associação internacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais jurídicos e tributários do mundo todo. Fundada em 2013 pela empresa membro Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global agora conta com mais de 13 mil profissionais ao redor do globo e presença em mais de 390 localidades por meio de suas empresas membro e firmas colaboradoras.

Sobre a Escola de Administração da USF

Fundada em 1925, a Escola de Administração da Universidade de São Francisco está na vanguarda da educação da próxima geração de líderes empresariais conscientes. Todos os anos, esses estudantes se juntam aos mais de 40 mil ex-alunos da Escola de Administração no mundo inteiro para criar mudanças éticas e inovadoras nos setores de gestão privada, pública e sem fins lucrativos. A Escola de Administração é credenciada pela Western Association of Schools and Colleges Senior College and University Commission (WSCUC) e pela Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005406/pt/

Contato:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700

Fonte: BUSINESS WIRE