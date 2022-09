Annabel’s for the Amazon aconteceu em Londres

O Annabel’s recebeu celebridades, em Londres, incluindo Emma Appleton, Harrison Osterfield, Camille Charriere, Anson Boon, Jessie Mei Li, Dennis Nyero, Catriona Chandler, Connor Finch, Marli Siu, e Yinka Ilori em seu evento anual de arrecadação de fundos Annabel’s for the Amazon em prol dos esforços de reflorestamento da floresta amazônica. O Annabel’s for the Amazon 2022 marca o compromisso da The Caring Family Foundation, Instituição Fundada por Richard & Patricia Caring, de plantar um milhão de árvores até março de 2024 por meio da SOS Amazônia, sua organização parceira.

Os convidados apreciaram os coquetéis personalizados criados exclusivamente para o mês de setembro com inspiração na Amazônia e que continha a bebida The Lost Explorer Mezcal como um dos ingredientes: “Scarlet Macaw”, “Morphos” e “Explorita.” Cada unidade de coquetel vendida durante o evento, contribuiu para o plantio de 2,5 árvores na floresta tropical. A The Lost Explorer Mezcal é a parceira deste ano do mês do Annabel’s for the Amazon, colaborando na criação e inauguração da fachada do Clube, com onças-pintadas e cachoeiras.

O evento contou uma programação com os DJs mais requisitados do circuito verão 22, entre eles: Jean Claude Ades, AME, Lloyd, Kaz James, Mr Shiver, Megablast & Eribertho Cruz (ao vivo), PAAX e Lulu Lelan.

Durante todo o mês, a Annabel’s Academy recebeu palestrantes convidados, incluindo o documentarista Sebastião Salgado, a ativista Arizona Muse, além de Alexis Maule, Diretora Administrativa da marca Reformation, Dana Thomas, Editora de Sustentabilidade da Vogue britânica, Fernanda Simon, Editora de Sustentabilidade da Vogue Brasil, e Dominic Harris, artista.

A edição de 2022 do Annabel’s for the Amazon encerra uma série de eventos e ativações realizadas durante todo o mês com o objetivo de falar sobre a importância dos esforços de conservação da Amazônia, incluindo a Annabel’s Kids Rainforest Party, uma experiência interativa de aprendizado com o objetivo de educar as crianças sobre a importância de preservar a floresta tropical e respeitar o planeta.

Texto originalmente publicado em ABC do ABC.

link de onde ocorreu a primeira publicação do texto https://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/annabel-s-for-the-amazon-2022-172579