Aplicação de facetas dentárias exigem técnica especializado

Facetas são lâminas criadas a partir de uma tecnologia, nascida no Século XX, com a finalidade do recobrimento da face vestibular dos dentes. Desta forma, exerce a função de reparar determinadas estruturas dentárias. É o que identifica um estudo publicado pela Universidade de São Paulo (USP).

Sua indicação ocorre para diferentes finalidades. Ainda de acordo com o estudo da USP, tais estruturas podem ocorrer para modificar a forma ou posição dos dentes, para correção estética de defeitos estruturais, modificação da cor, reparos e até para a reabilitação oral.

A comunidade odontológica defende que tal procedimento pode ocasionar uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes. “As facetas são de grande eficácia para indivíduos com dentes escuros, pequenos, tortos, inclinados, que possuem restaurações, desgastes por bruxismo, dentes com fissuras, lascados, com retrações gengivais, diastemas, espaçados, estreitos, entre outros casos”, pontua Dr. Paulo Coelho Andrade, cirurgião dentista mestre e especialista em implantodontia e odontologia estética.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Por trás deste universo reconstrutor do sorriso, existe muita tecnologia. Dr. Paulo explica que as facetas podem ser produzidas a partir de meios diferentes, mas ambos envolvem recursos tecnológicos de ponta. “Na odontologia estética moderna, a técnica de facetamento dos dentes, busca solucionar inúmeras imperfeições do sorriso. Esse procedimento tem aplicações de formas diferentes”, explica o especialista.

O especialista ainda explica que os aparelhos encontrados nas clínicas são modernos e de tecnologia importada. “São diferentes técnicas disponíveis. Uma delas é feita com aparelho a laser e arco de plasma alemão, capaz de aplicar as facetas diretamente sobre os dentes do paciente. Com essa técnica é possível recriar totalmente a cor e a forma dos dentes tornando o sorriso mais estético de forma rápida, segura e durável sem desgaste ou com um mínimo de desgaste na superfície dos dentes”.