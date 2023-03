Aplicativo gera roteiros de viagem através de IA

Com o objetivo de modernizar as operações, o Gramado Blog, empresa especializada em turismo da Serra Gaúcha, desenvolveu uma tecnologia para otimizar as informações sobre roteiros de viagem na região, no Brasil e em alguns países do mundo. A plataforma, denominada Roterin, tem como premissa disponibilizar ao viajante informações sobre o destino, como um guia turístico.

A ferramenta tem como principal característica a organização do itinerário de viagem, separando as atividades do dia a dia e organizando-as de forma inteligente, para otimizar o tempo e o dinheiro do turista.

Tudo isso é montado de acordo com as informações fornecidas pelo usuário através de um questionário. Dados importantes como preços de atrações, avaliações, tempo médio gasto nas visitas, sugestões de restaurantes e opções de atividades indoor também podem ser acessados pelo viajante.

Para fazer essa personalização de roteiro, o Roterin utiliza, em conjunto, um algoritmo e Inteligência Artificial. Para o CEO e idealizador da plataforma, Lucas Castilhos, é possível identificar dois perfis de turistas. “Existe aquele que já tem uma noção de onde quer ir, mas tem um pouco de dificuldade em organizar o roteiro, e existe quem não saiba nem por onde começar. Em ambas as situações o aplicativo pode ser útil”, afirma Lucas.

Lucas Castilhos também explica que, através da plataforma, é possível receber um roteiro elaborado do zero ou, se o usuário já tiver algumas ideias, a ferramenta organiza as informações e complementa o itinerário com outras atrações turísticas. Atualmente a plataforma conta com mais de 40 destinos cadastrados, entre nacionais e internacionais.

No canal oficial Gramado Blog, https://www.gramado.blog.br, são compartilhadas dicas de turismo e sugestões de roteiros de viagem.

Para saber mais sobre a plataforma Roterin, basta acessar: https://www.roterin.com/