Apoio da Caterpillar Foundation permite que CEAP prepare alunos brasileiros do ensino médio para carreiras em tecnologia emergente

Com inícioem fevereiro deste ano, alunos do ensino médio do Centro Educacional Assistencial Profissionalizante (CEAP) no Brasil irão expandir sua educação tecnológica e obter habilidades para avançar na carreira através de cursos de certificação Certified in Emerging Technology (CET) da ISACA, em parceria com a Caterpillar Foundation.

Ao longo de três anos, o curso CET irá complementar o currículo existente dos alunos do CEAP e preparar os mesmos para uma série de carreiras em tecnologia. Atualmente, o CEAP oferece cursos de tecnologia a seus alunos, mas irá atualizá-los e aprimorá-los com os cursos de certificação da ISACA, que incluem os certificados Fundamentos de Nuvem, Fundamentos de Blockchain, Fundamentos da Internet das Coisas (IoT) e Fundamentos de Inteligência Artificial (IA) da ISACA. Isto irá permitir que os alunos do ensino médio, muitos dos quais são de populações carentes, adquiram domínio em áreas como computação em rede e programação bem como aprendam a aplicar IoT e IA não apenas às funções de TI, mas também a profissões como logística, marketing e recursos humanos.

A iniciativa está alinhada com o compromisso da ISACA de expandir o acessoàeducação e credenciamento em domínios conectados a profissões de confiança digital, incluindo segurança cibernética, privacidade, risco e auditoria de TI, e governança, a fim de preparar a força de trabalho do futuro. Isto inclui parcerias com universidades e instituições acadêmicas a nível mundial, bem como esforços mediante sua fundação One In Tech para fornecer recursos de desenvolvimento profissional e treinamento àqueles não atendidos para expandir oportunidades de carreira. Como parte deste programa do CEAP através da Caterpillar Foundation, a ISACA irá fornecer materiais de curso CET em português e espanhol, além de certificar instrutores credenciados localmente para ministrar o treinamento.

“Estamos honrados em desempenhar um papel na preparação da próxima geração de profissionais de confiança digital no Brasil mediante esta iniciativa com a CEAP e a Caterpillar Foundation, disse Ajay Barot, Chefe de Equipe da ISACA. “Sabemos que a demanda por estas carreiras está aumentando, e munir os jovens com conhecimentos e habilidades especializadas pode abrir muitos caminhos para profissões de alta qualificação que têm o potencial de transformar vidas.”

“É uma alegria imensa para nós e para nossos alunos ter acesso a informações de alto nível. Nos últimos dias, conversamos com alguns amigos e parceiros sobre o projeto da ISACA, e muitos ficaram extremamente surpresos, pois este conteúdo é muito pouco ensinado em escolas do Brasil. Muitas universidades pagas e renomadas aqui ainda nem abordam estes assuntos”, disse Gustavo Yoshiak, Diretor de Desenvolvimento Institucional do CEAP. “Proporcionar uma experiência como esta para jovens de uma região de favelas é uma verdadeira inovação educacional.”

As metas deste programa educacional se encaixam na missão da Caterpillar Foundation de estabelecer comunidades prósperas ao investir na força de trabalho do século XXI, sobretudo em áreas de qualificação digital e futuro do trabalho.

A ISACA, uma associação profissional internacional com 170.000 membros em 188 países, está comprometida em se envolver com instituições acadêmicas, organizações sem fins lucrativos, indústrias e governos para abordar as lacunas de habilidades tecnológicas, e preparar diversos e futuros profissionais de confiança digital para fazer uma diferença significativa na comunidade internacional através de oportunidades de educação, treinamento e desenvolvimento profissional. Para saber mais sobre as parcerias acadêmicas e da força de trabalho da ISACA, acesse www.isaca.org/why-isaca/academic-partnership. Informações adicionais sobre membros podem ser encontradas aqui.

ISACA® (www.isaca.org) é uma comunidade internacional que promove pessoas e organizações em sua busca pela confiança digital. Durante mais de 50 anos, a ISACA instruiu indivíduos e empresas com conhecimento, credenciais, educação, treinamento e comunidade para progredir em suas carreiras, transformar suas organizações e construir um mundo digital mais confiável e ético. A ISACA é uma associação profissional mundial e organização de aprendizagem que aproveita a experiência de seus 170.000 membros que trabalham em áreas de confiança digital, como segurança da informação, governança, garantia, risco, privacidade e qualidade. Está presente em 188 países, incluindo 225 seções ao redor do mundo. Através de sua fundação One In Tech, a ISACA respalda a educação em TI e planos de carreira para populações com poucos recursos e sub-representadas.

O CEAP é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1985, que funciona sob o modelo de escola técnica e profissionalizante gratuita, oferecendo anualmente cursos de formação e qualificação profissional a 1.100 jovens entre 10 e 18 anos que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social e estão matriculados no ensino regular. Além da formação técnico-profissional, o CEAP se preocupa com a formação cidadã dos atendidos, desenvolvendo ao longo destes 37 anos uma metodologia com dois pilares principais: a educação personalizada, ao reconhecer cada beneficiário como um ser único e especial, e a participação da família na formação processo de cada indivíduo. Desde sua fundação, o CEAP já atendeu mais de 20.000 pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, tendo um número incrível de 70% dos alunos empregados em até 3 meses de formados.

Fundada em 1952, a organização filantrópica da Caterpillar, a Caterpillar Foundation, contribuiu com quase US$ 900 milhões para ajudar a tornar possível o progresso sustentável em todo o mundo, ao estabelecer comunidades resilientes que prosperam em um mundo em rápida mudança. Para saber mais sobre o impacto mundial da Caterpillar Foundation, acesse caterpillar.com/foundation. Para se conectar conosco nas redes sociais, acesse caterpillar.com/social-media.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230420006001/pt/

Bridget Drufke, [email protected], +1.847.660.5554

Emily Ayala, [email protected], +1.847.385.7223

