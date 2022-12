Aprendizados e networking marcam os principais eventos de CSC do país em 2022

Muitos conteúdos foram compartilhados ao longo do ano nos eventos do IEG. Ao todo foram 4 eventos em 2022, retomando o Shared Services Leadership Forum presencial, em São Paulo, e encerrando o ano com o Technology Evolution Conference, evento exclusivo de inovação e tecnologia, realizado em novembro.

O 9th SSKE – Shared Services Knowledge Exchange – evento de discussão e interação sobre Serviços Compartilhados do país, foi realizado no dia 24 de maio e reuniu a alta e média gerência dos CSCs para discutir sobre as principais tendências do mercado de Serviços Compartilhados acerca do tema “Como impulsionar os resultados e alcançar a excelência no novo cenário dos CSCs: Virtuais, Conectados e Integrados”. Com palestras, cases, mesas de discussão e dois momentos de workshops nos estandes dos parceiros, o evento recebeu profissionais renomados em 9 horas de muito conteúdo, em uma imersão interativa.

Em julho, foi realizado o SSM 2022, um dos eventos mais importantes e exclusivos para lideranças, diretores e gestores de CSCs brasileiros, o Shared Services Meeting. O evento reuniu + de 350 participantes e abordou o tema “Virando o jogo: como os CSCs podem apoiar as empresas no atual cenário econômico?” em um espaço interativo e virtual para consumo de conteúdos e relacionamento com a comunidade de Serviços Compartilhados.

O SSLF 2022, aconteceu em setembro, retomando o modelo presencial, em São Paulo. Esse, que é o principal evento de líderes de CSCs do país, reuniu em 8 anos, mais de 1000 profissionais para discutir as melhores práticas do mercado, e a 9ª edição contou com cerca de 150 participantes.

Para a abertura, o evento contou com a participação de Amyr Klink, que compartilhou com a audiência presente, um conteúdo extremamente impactante. Foi um evento com a casa cheia, tendo como tema central: “Divergir para convergir: juntos confrontando diferentes visões para a (re)construção da liderança do CSC”. Discussões foram promovidas sobre as novas lideranças dos CSCs, bem como o compartilhamento de práticas e conhecimento, além de muito relacionamento e networking durante 10 horas de evento.

O Technology Evolution Conference – TEC 2022, realizado dia 22 de novembro, foi palco de discussões e reflexões sobre o tema “O que esperar da próxima era tecnológica de experiências transformadoras para a Nova Geração?”, sendo mais uma vez realizado em uma plataforma interativa, com muita imersão, seguindo a tradição dos eventos tecnológicos.

