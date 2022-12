Aprofundando o campo técnico e produzindo excelentes resultados, o EXEED dá as boas-vindas a 2023 com um novo modelo supremo de carro

Como o novo participante, a marca “Premium Chinesa” EXEED está ativamente presente no cenário mundial, interpretando o conceito de marca “Atreva-se a Exceder(Dare to Exceed)”por meio de competir com as marcas de luxo tradicionais.

O ano de 2022, que está chegando ao fim, foi um ano de internacionalização acelerada para a marca EXEED. Este ano, o EXEED entrou em novos mercados como o Cazaquistão, Arábia Saudita, Kuwait e Chile, além de florescer na Ásia, Oriente Médio e América do Sul, alcançando “fama e fortuna”. Em particular, na Arábia Saudita, o EXEED não só fez sua estréia no Festival Internacional Falcão, mas também conquistou o mercado de ponta no Oriente Médio patrocinando o Concurso de Beleza do Cavalo Árabe; no Cazaquistão, o EXEED fez uma aparição no Fórum da Riqueza de Almatu e ganhou uma série de encomendas muito importantes.

Os bons resultados no mercado são inseparáveis ​​da filosofia de desenvolvimento da EXEED de que a tecnologia é o “passaporte” para a internacionalização. Com cinco centros globais de P&D e uma equipe de P&D com mais de 7.000 pessoas, o EXEED continua a criar tecnologias e produtos de renome mundial.

Em 2022, para múltiplos mercados, o EXEED lançou o produto do novo conceito TXL de super 5 estrelas aplicado em todas as cenas, baseado no conceito de design avançado “Estética Inteligente 2.0” e no sistema de assistência ao motorista S-Pilot com 22 funções ADAS, que ganhou aclamação do mercado. O lançamento do TXL junto com o VX e o LX dá formaàlinha de produtos de luxo do EXEED e atende ainda mais às necessidades de mercados segmentados.

Além disso, o EXEED também é líder em novas tendências energéticas, contando com a primeira tecnologia DHT de configuração híbrida totalmente funcional do mundo para lançar com sucesso o modelo LX PHEV, abrindo assim um novo capítulo de nova energia para a marca EXEED.

Mais notavelmente, em meados de 2022, o EXEED revelou seu novo modelo supremo de SUV, o M38T, Yaoguang. Ele adota uma nova linguagem de design “Estética da Luz” e é baseado na arquitetura modular inteligente de veículos líder mundial – Arquitetura M3X Mars 2.0, que não só atinge os padrões avançados em áreas chave tradicionais, tais como design, potência e segurança. É equipado com o chip Qualcomm 8155, 11 funções avançadas de assistênciaàcondução inteligente, suspensão adaptável CDC e uma série de outras características inteligentes avançadas, e tem a arquitetura elétrica e eletrônica EEA 4.0 líder da indústria e a experiência da rede inteligente “quatro cabines”. É o modelo emblemático pioneiro do EXEED para a era futura dos veículos inteligentes e representa a próxima geração de produtos inteligentes de alta tecnologia da marca EXEED. A partir de agora, o M38T está atualmente em produção em massa na fábrica de produção super digital em Qingdao, China, e está disponível para pre-venda de clientes em todo o mundo.

Além disso, em 2022, o EXEED também lançou a estratégia tecnológica prospectiva “Yao Guang 2025”, que cobre as quatro principais áreas tecnológicas da Arquitetura Mars, Energia do Núcleo Estelar, Inteligência Leonística e Ecologia da Galáxia, e está totalmente comprometida com a construção de 13 tecnologias centrais, incluindo a arquitetura de plataforma, Três sistemas elétricos (Bateria, motor e sistema de controle elétrico), condução inteligente, plataforma de nuvem inteligente e sistema ecológico para construir uma cadeia de inovação tecnológica para a nova era.

Em setembro, as tecnologias essenciais do EXEED foram apresentadas ao setor através do Dia da Tecnologia “Yao Guang 2025”. No Dia da Tecnologia, o EXEED montou uma área de exposição especial para “Nova Energia” e “Tecnologia Negra”, e exibiu publicamente a cabine de pilotagem inteligente, arquitetura EEA5.0, plataforma EXIII de Super Patins, novo motor híbrido e muitas outras tecnologias líderes no campo da inteligência e nova energia, demonstrando a força inovadora do EXEED.

De acordo com o plano, o EXEED anunciou que nos próximos 5 anos, investirá mais de 100 bilhões RMB em P&D, treinará mais de 20.000 talentos em P&D e estabelecerá 300 laboratórios Yao Guang para apoiar a pesquisa entre ciências transversais e tecnologias transfronteiriças, promovendo assim efetivamente a realização da estratégia “Yao Guang 2025”.

Embora o EXEED seja uma nova marca de luxo, para uma marca com símbolos internacionais escritos em seu DNA, o EXEED vem acelerando para o estágio global desde seu início. Em 2023, EXEED também estará em plena velocidade, começando com o lançamento de novos produtos representados pelo M38T, e também utilizará o Laboratório Yao Guang para realizar as conquistas tecnológicas e de vanguarda do “Dia da Tecnologia” na produção em massa.

O Brasil, como o maior mercado da América do Sul, sempre foi um mercado estratégico muito importante para o EXEED. Para alcançar este mercado o mais rápido possível, a equipe EXEED está agora nas etapas finais do sprint , após um impulso agressivo em 2022.

Além disso, o EXEED estará presente no Qatar, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Tunísia e Uzbequistão, etc. em 2023, expandindo ainda mais sua presença internacional, e o EXEED também deverá entrar no mercado brasileiro em 2023, onde os clientes brasileiros poderão apreciar plenamente a tecnologia única e o luxo do EXEED.

