AristaCare Health Services: O Futuro da Reabilitação Pós-Aguda e Cuidados a Longo Prazo

Durante mais de 20 anos, a AristaCare Health Services vem prestando serviços excepcionais de reabilitação pós-aguda, cuidados com a memória e cuidados a longo prazo para pacientes e residentes em Nova Jersey e Pensilvânia. Com mais de 70 anos de experiência e liderança combinadas entre o diretor executivo, o presidente e o diretor de operações, a AristaCare oferece atendimento de alto nível e experiência médica a todos os seus pacientes. Segundo o Diretor Executivo da AristaCare, Sidney Greenberger, “Acreditamos em uma filosofia centrada no paciente que se concentra na satisfação do mesmo bem como no bem-estar, recuperação e progresso de toda a pessoa. Nosso ambiente compassivo é formado com o conforto e a estética em mente, ao fazer uso da tecnologia de ponta para oferecer o melhor atendimento possível.”

Como os meios de comunicação informaram, a escassez de pessoal no setor de saúde, mais especificamente no espaço de casas de repouso, afetou o atendimento geral ao paciente. O AristaCare Health Services está incorporando uma abordagem proativa para combater este problema nos próximos anos, ao monitorar residentes mediante várias abordagens novas e prontas para uso.

“Estamos orgulhosos de anunciar que recrutamos mais de 70 enfermeiras registradas no estado de Nova Jersey, tanto a nível nacional como internacional, a fim de aumentar a proporção de pessoal. Além disto, estamos aumentando a supervisão e a vigilância de pacientes através da telemedicina e do monitoramento remoto de pacientes usando sistemas como o Circadia Health, um dispositivo de IA que oferece detecção precoce e alertas de acionamento, evitando retornos desnecessários ao hospital. Desejamos que todas as casas de repouso incorporem esta abordagem”, disse o Diretor de Operações, Mordy Perlow.

A equipe de funcionários treinados e com experiência da AristaCare adota as melhores práticas recomendadas por médicos e técnicas / sistemas comprovados para fornecer a mais alta qualidade de atendimento. A equipe tem foco no futuro do panorama dinâmico da saúde, se posicionando para atender / superar as demandas previstas pelo setor com uma abordagem organizada, criativa e bem pensada. Ela visa acabar com a notória reputação de abuso e negligência do setor de casas de repouso, ao incorporar abordagens proativas na verificação de pessoal, administração de educação contínua e promoção de um ambiente com carinho e amabilidade.

“Estamos reinventando constantemente o padrão de atendimento através do trabalho em equipe excepcional, excelência consistente e centros de última geração”, disse Perlow. “Nossa meta é fazer com que todos os pacientes e residentes se sintam parte de nossa família, levando a sério o bem-estar geral de nossos residentes.”

A AristaCare oferece vários serviços, incluindo cuidados de enfermagem qualificados, cuidados a curto prazo, cuidados a longo prazo, reabilitação, cuidados temporários e programas especializados elaborados para atender às necessidades exclusivas de cada paciente. A AristaCare também oferece um Programa Cultural Indígena Asiático, que oferece uma experiência cultural individualizada, incluindo costumes adaptadosàcultura indígena. O programa de tratamento de demência da empresa, Nostalgia Park, é impulsionado pelo entendimento de que cada residente tem desafios únicos, sendo que a equipe trabalha para descobrir a vida dos residentes antes da demência, a fim de usar seu passado como uma ferramenta para ajudá-los a atingir seu nível de conforto atual.

A AristaCare reconhece sua função no cuidado da transição como um ambiente de conexão entre o hospital e o lar. A AristaCare possui um processo inovador para garantir uma transição suave entre os ambientes para maximizar a experiência do paciente, incentivar a recuperação contínua e ajudar a manter os melhores resultados clínicos possíveis durante o processo de recuperação.

“Temos orgulho de nosso foco multidisciplinar em cumprir consistentemente as metas de duração da estadia”, disse Greenberger. “Prestamos serviços de terapia de alta qualidade sete dias por semana em academias totalmente equipadas com a mais recente tecnologia de reabilitação e oferecemos monitoramento por telemetria cardíaca durante a reabilitação para segurança ideal.”

A AristaCare também está comprometida em ser uma empresa socialmente responsável. “Ao contratar e nos envolver ativamente com nossas comunidades, impulsionamos nossa boa missão social e criamos um sentimento comunitário genuíno em nossos centros”, disse Greenberger.

