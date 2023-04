Armis Aperfeiçoa sua Solução de Gerenciamento de Superfície contra Ataques para Ativos de Segurança Cibernética (CAASM)

Armis, a empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, anunciou hoje que aperfeiçoou os recursos de sua Solução de Gerenciamento de Superfície contra Ataques para Ativos de Segurança Cibernética (CAASM) dando habilidades às equipes de segurança para superar os desafios de visibilidade e exposição de ativos. As equipes de segurança poderão melhorar sua posição geral de segurança, ao garantir que controles de segurança, a postura de segurança e a exposição de ativos sejam entendidos e corrigidos.

A proliferação de ativos em organizações aumentou a necessidade de melhor visibilidade, mas, infelizmente, o gerenciamento destes ativos é realizado em geral com uso de diversas soluções de TI e segurança. A “grande silagem” de ferramentas legadas significa um panorama fragmentado, sem visibilidade completa nem uma única fonte de informação confiável. Isto significa que as equipes de TI e segurança se esforçam para entender quais ativos realmente possuem e, assim, o nível de exposição e risco; e para garantir que as políticas sejam aplicadas de acordo, o risco seja gerenciado e os ativos protegidos.

“O CAASM é o primeiro passo no caminho a uma estratégia completa de gerenciamento de superfície contra ataques, de modo que as organizações sejam centradas em ativos, com foco em obter visibilidade total e contexto de ativos do cenário, crucial para gerenciamento de vulnerabilidades, detecção de ameaças e avaliação de conformidade”, disse Dana Gilboa, Vice-Presidente Executivo de Gerenciamento de Produtos. “A Armis é a única solução para uma estratégia holística de gerenciamento de superfície contra ataques que oferece às organizações um inventário completo, unificado, autorizado e rico para todos os ativos, software e hardware, em todos os tipos de dispositivos, incluindo TI, virtual, OT, IoMT, IoT e nuvem.”

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

A Armis aprimorou os recursos de sua plataforma para que as organizações possam identificar lacunas nos controles de segurança, preparar relatórios e auditorias de conformidade, identificar dívidas técnicas e aprimorar seus CMDBs. Os clientes têm acesso a:

Inventário Preciso – O inventário unificado de ativos da Armis permite que os dados sejam consolidados de diversas fontes para refletir os ambientes da vida real, de ativo para ativo. Também permite a classificação precisa dos diferentes ativos, para que possa diferenciar facilmente entre servidores, computadores pessoais, telefones celulares e outros.

– O inventário unificado de ativos da Armis permite que os dados sejam consolidados de diversas fontes para refletir os ambientes da vida real, de ativo para ativo. Também permite a classificação precisa dos diferentes ativos, para que possa diferenciar facilmente entre servidores, computadores pessoais, telefones celulares e outros. Contexto Profundo de Ativos – Cada ativo possui informações avançadas extraídas de diferentes ferramentas, incluindo o usuário do ativo, seus aplicativos de negócios, quaisquer aplicativos de software executados nele, mapeamento de dependência e muito mais.

– Cada ativo possui informações avançadas extraídas de diferentes ferramentas, incluindo o usuário do ativo, seus aplicativos de negócios, quaisquer aplicativos de software executados nele, mapeamento de dependência e muito mais. Integrações Infinitas – Centenas de integrações com ferramentas existentes – EDRs, scanners de vulnerabilidade, serviços em nuvem, CMDBs, MDMs, provedores de identidade e muito mais. Especificamente, nossa parceria com a ServiceNow permite uma conexão rápida com o maior CMDB, com recursos de dados Pull&Push entre as plataformas.

– Centenas de integrações com ferramentas existentes – EDRs, scanners de vulnerabilidade, serviços em nuvem, CMDBs, MDMs, provedores de identidade e muito mais. Especificamente, nossa parceria com a ServiceNow permite uma conexão rápida com o maior CMDB, com recursos de dados Pull&Push entre as plataformas. Recursos Avançados de Tendências e Avaliação Comparativa – A plataforma permite agora que as organizações definam seus próprios padrões de segurança e vejam facilmente as tendências ao longo do tempo, para garantir que as metas do projeto sejam satisfeitas.

A plataforma permite agora que as organizações definam seus próprios padrões de segurança e vejam facilmente as tendências ao longo do tempo, para garantir que as metas do projeto sejam satisfeitas. Relatórios e Painéis Prontos para Uso – Relatórios e painéis criados previamente e concebidos para as necessidades mais críticas podem ser configurados agora em segundos, utilizados para relatórios executivos, bem como para consumo diário.

– Relatórios e painéis criados previamente e concebidos para as necessidades mais críticas podem ser configurados agora em segundos, utilizados para relatórios executivos, bem como para consumo diário. Tempo Reduzido para Chegar ao Valor – Como o inventário é a base de tantos problemas de segurança, a plataforma Armis Cybersecurity Asset Management é fácil de usar para que as organizações possam ir do zero ao valor total em minutos. Utilizar interfaces de implantação fáceis, os Armis Value Packs e a navegação de console aperfeiçoada, agora é o caminho mais rápido para ver todos os seus ativos.

Como o inventário é a base de tantos problemas de segurança, a plataforma Armis Cybersecurity Asset Management é fácil de usar para que as organizações possam ir do zero ao valor total em minutos. Utilizar interfaces de implantação fáceis, os Armis Value Packs e a navegação de console aperfeiçoada, agora é o caminho mais rápido para ver todos os seus ativos. Acesso de Usuário Configurável – Ao compreender que a Armis Cybersecurity Asset Management é uma ferramenta que pode ser utilizada por várias equipes de segurança e casos de uso, você pode agora configurar acesso e permissão para todas as equipes de sua organização

A Armis foi reconhecida como Sample Vendor na categoria CAASM e categoria CPS Security no Gartner® Hype Cycle™ for Security Operations, 2022, por Andrew Davies. Para obter uma cópia gratuita do relatório, acesse: https://www.armis.com/analyst-reports/gartner-report-hype-cycle-for-security-operations/

Para mais informação sobre nossa oferta CAASM, acesse: https://www.armis.com/solutions/cybersecurity-asset-management/

Gartner, Hype Cycle for Security Operations, 2022, 5 de julho de 2022, Andrew Davies

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e a nível internacional, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, referentes a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005159/pt/

Contato:

Contato de Mídia:



Rebecca Cradick,

Diretora Sênior de Comunicação Global,

Armis

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE