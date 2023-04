Armis Nomeada Ganhadora de 8 Cobiçados Prêmios Globais de Segurança da Informação durante a Conferência RSA 2023

Armis, empresa líder em visibilidade de ativos e segurança, sente orgulho de anunciar que ganhou oito Prêmios Globais de Segurança da Informação da Cyber Defense Magazine na Conferência RSA deste ano. A empresa foi reconhecida como a melhor da categoria, a mais inovadora, a escolha do editor e muito mais, por sua plataforma e produtos, bem como por sua oferta de soluções direcionadas a importantes setores verticais , incluindo ambientes de cuidados de saúde e tecnologia operacional (TO). O diretor executivo da Armis, Yevgeny Dibrov, foi premiado como diretor executivo de destaque.

Para 2023, a Armis ganhou os seguintes oito prêmios:

Yevgeny Dibrov – Diretor Executivo de Destaque Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Melhor Solução – Segurança Corporativa

Melhor Produto – Gerenciamento de Superfície de Ataque

Mais Inovador – Segurança de TO

Escolha do Editor – Segurança de IoT de Cuidados de Saúde

Escolha do Editor – Segurança da Internet das Coisas (IoT)

Escolha do editor – Detecção e Resposta de Rede

Próxima Geração – Segurança de SaaS / Nuvem



“Estamos honrados em receber oito categorias diferentes este ano e levar para casa tantos destes cobiçados prêmios que reconhecem a excelência em diversas áreas de nossos negócios”, disse Nadir Izrael, Diretor de Tecnologia e Cofundador da Armis. “Estamos incrivelmente orgulhosos do que construímos juntos e dos resultados que nossa equipe obteve, tanto para a Armis como para nossos valiosos clientes. Também gostaria de parabenizar enormemente meu cofundador e diretor executivo da Armis, Yevgeny Dibrov, por seu reconhecimento nos prêmios deste ano como diretor executivo. Não poderíamos mais estar de acordo de que você merece este incrível prêmio!”

A plataforma de inteligência de ativos da Armis fornece visibilidade e segurança de ativos de modo unificado em todos os tipos de ativos, incluindo tecnologia da informação (TI), internet das coisas (IoT), tecnologia operacional (TO), internet das coisas médicas (IoMT), nuvem e IoT celular, gerenciados e não gerenciados. Fornecida como uma plataforma de software como serviço (SaaS) sem agente, a Armis se integra perfeitamente com as pilhas existentes de TI e segurança para oferecer com rapidez a inteligência contextual necessária, a fim de aprimorar a postura de segurança de uma organização, sem interromper as operações ou fluxos de trabalho atuais. A Armis ajuda clientes a se proteger contra riscos operacionais e cibernéticos invisíveis, aumentar a eficiência, otimizar o uso de recursos e inovar de modo seguro com novas tecnologias para fazer crescer seus negócios.

“A Armis incorpora três características principais que os juízes buscam para se tornar vencedores: compreender hoje as ameaças do amanhã, proporcionar uma solução rentável e inovar de formas inesperadas, que possam ajudar a mitigar o risco cibernético e ficar um passoàfrente da próxima violação”, disse Gary S. Miliefsky, Editor da Cyber Defense Magazine.

A Armis irá participar da Conferência RSA que ocorre esta semana (24 a 27 de abril de 2023) em San Francisco no Moscone Center, localizada nos estandes S-1127 e S-4411. Para mais detalhes sobre o que a empresa planejou para o evento ou agendar uma reunião, acesse: https://www.armis.com/rsac-2023/

Para saber mais sobre a Armis, acesse: https://www.armis.com/

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

Sobre a Cyber Defense Magazine

A Cyber Defense Magazine é a principal fonte de notícias e informações sobre segurança cibernética para profissionais de segurança da informação em empresas e governos. Somos gerenciados e publicados por e para profissionais de segurança da informação éticos, honestos e apaixonados. Nossa missão é compartilhar conhecimento de ponta, histórias do mundo real e prêmios sobre as melhores ideias, produtos e serviços no setor de tecnologia da informação. Entregamos revistas eletrônicas online todos os meses de forma gratuita e edições especiais exclusivamente para Conferências RSA. A CDM é um membro orgulhoso do Cyber Defense Media Group. Saiba mais sobre nós em https://www.cyberdefensemagazine.com e acesse https://www.cyberdefensetv.com e https://www.cyberdefenseradio.com para ver e ouvir algumas das entrevistas mais informativas de muitos destes executivos de empresas ganhadoras. Participe de um seminário virtual em https://www.cyberdefensewebinars.com e perceba que o conhecimento sobre segurança da informação é poder.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005041/pt/

