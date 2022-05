Artista digital explica passo a passo para fazer uma animação

Além de fazer parte da história de crianças de todo mundo, os filmes animados também atraem os olhares de adultos e movimentam a indústria do cinema. Prova disso, “Encanto”, animação da Disney, foi o filme mais visto dos Estados Unidos no Dia de Ação de Graças, em novembro do último ano. O filme foi a maior estreia de animação durante a pandemia de Covid-19, liderando as bilheterias dos EUA com US$ 40,3 milhões (cerca de R$ 206,6 milhões).

Romualdo Amaral, artista digital e animador 3D, conta que são necessárias diversas etapas para produzir uma animação, do processo inicial de criação à finalização. “Quando falamos em animação, muitas vezes as pessoas acreditam que é um processo simples e rápido de se fazer, o que não é verdade. O processo de animação, em geral, é trabalhoso e envolve um grande investimento, além de demandar muito tempo de produção”.

Amaral afirma que grandes filmes de animações de estúdios como Disney Animation, Pixar, Dreamworks, entre outros, levam em torno de cinco a seis anos para serem finalizados. “O processo de animação é caro, há filmes que chegam a custar mais de US$ 200 milhões [cerca de R$ 1,02 bilhões], – um valor mais alto, até mesmo, que filmes live-action, como ‘Vingadores’, da Marvel”.

Para facilitar o entendimento, a reportagem organizou o passo a passo descrito pelo artista digital nos tópicos a seguir:

Storyboard

Amaral explica que, para começar, os artistas utilizam a técnica chamada de “storyboard” para contar sua história em um formato de quadrinhos. É nesta etapa que, com alguns rascunhos de design de personagens e ambiente, os criadores tentam vender sua ideia para os estúdios. “Um storyboard normalmente começa com seis a nove desenhos e conta, de forma simples e direta, a essência da história. A partir daí, os escritores entram em cena para começar a dar forma à narrativa e desenvolver os arcos e a jornada do herói”.

Animatic e Design de Produção

Quando os storyboards estão prontos, entra em cena um time para começar a dar forma de filme e vídeo para o enredo, juntando tudo para criar a chamada “animatic”. “Paralelo a este processo de contar a história, a equipe de design e desenvolvimento visual começa a trabalhar. Este departamento começa a fazer todo o design das formas de personagem e ambiente, além dos tons de cores que vão ser usados na história”, detalha.

Produção

Com a história pronta e o design finalizado e aprovado pelo diretor ou estúdio, o projeto muda de status de “pré-produção” para “producão”. Aqui, vários setores do processo criativo entram em ação: “Temos um time de Pesquisa e Desenvolvimento que vai estudar o ambiente que o filme vai se passar. Por exemplo, no filme “Encanto”, a Disney precisou mandar uma equipe para Colômbia, a fim de estudarem e compreenderem de verdade as culturas locais e assim tornar o filme mais realista possível através do ambiente que foi retratado.

Layout, Visualização e Modelagem

Nesse ponto, outro time que começa a trabalhar é o Layout e Visualização, que passa a moldar os elementos visuais na tela onde a câmera será posicionada. “O time de modelagem começa a modelar em 3D, muitas vezes sendo necessário modelar no mundo real para, através de grandes scanners, escanear o objeto para que possa ser finalizado já dentro dos softwares”, complementa.

Rigging

Em seguida, vem o Rigging (na tradução literal “manipuladores”), time que vai trabalhar com tudo aquilo que terá movimentos em cena, seja um personagem, um objeto ou alguma parte do ambiente que terá animação. “Esses profissionais são responsáveis por criar todo o esqueleto das personagens e objetos, além dos controladores que serão utilizados pelo time de animadores para lhes ‘dar vida’”.

Animação e Texturização

Com os controles prontos, é acionado o time de animação. Os animadores se transformam em atores para colocar atuação da história na tela, onde é preciso gravar a si mesmo atuando para copiar os movimentos. “Paralelo a este processo, o time de textura começa a produzir todas as cores e texturas de todos os elementos presentes na história. Com a animação finalizada, o pessoal de efeitos especiais também entra em jogo, para criar os movimentos de roupas, adicionar água, fogo e explosões, entre outros elementos”, informa.

Pós-produção

“Após todos estes elementos finalizados e aprovados, a equipe de iluminação cria todas as luzes e efeitos de luzes, para que o filme possa ser renderizado. Depois, começa o processo de ‘pós-produção’”, afirma. “É aí que surge o grupo da composição final, que será responsável por fazer correções de cores ou qualquer outro elemento que pode ter passado despercebido durante a produção. Em alguns casos, um time de motion graphics também costuma entrar em ação aqui, para criação de efeitos 2D, por exemplo”, acrescenta.

Segundo o artista digital e animador 3D, após todo este processo, o filme está 50% pronto, pois um outro grupo de trabalho vai entrar em ação para criar a “alma” e essência da história, resultando nos outros 50%. “Este time é responsável pela criação de efeitos sonoros e trabalha de forma conjunta com a equipe responsável pela composição da trilha sonora do filme. Com a finalização dos efeitos sonoros e da trilha, finalmente podemos dizer que o projeto está completo”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://romualdoamaral.com/