Assinatura digital é uma realidade no mercado da estética

De acordo com o Blog da DocuSign (2022) no contexto atual, um grande benefício da assinatura eletrônica se dá pelo fato de tudo acontecer no ambiente digital, mas essa não é a única vantagem, pois com essa tecnologia consegue-se otimização de tempo, eficiência e economia para quem trabalha com contratos ou outras declarações que precisam ser assinadas, pois para quem depende da coleta de assinaturas para fechar negócios, a utilização da assinatura eletrônica pode gerar uma redução de R$ 190 por contrato, além da conclusão de cerca de 82% de acordos no mesmo dia e 49% em menos de 15 minutos. Assinando no papel nada disso seria possível, pois as etapas de transporte e coleta das assinaturas são feitas de forma manual.

Atualmente, a legislação brasileira respalda o uso da assinatura eletrônica para as mais variadas finalidades, conferindo a sua validade jurídica. Desde a publicação da Medida Provisória nº 2.200-0 em 2001 e do Decreto Nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, que reforçou essa MP, todo documento com assinatura eletrônica tem a mesma validade de um documento com assinatura física. A Medida Provisória citada garante autenticidade, integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

Acompanhando o crescimento do mercado consumidor de produtos e equipamentos de beleza e estética, apontado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, as empresas desse ramo estão investindo cada vez mais na tecnologia para dar agilidade aos seus processos. As clínicas de estéticas no Brasil estão substituindo o papel pela assinatura eletrônica para formalizar os contratos com seus clientes e comprovar a realização dos procedimentos contratados. Esta ação, além de caminhar em direção a uma tendência mundial, permitindo mais agilidade e comodidade, proporciona também o cuidado com o meio ambiente.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

De acordo com o CEO do Belle Software, Rafael Francisco Thibes, com o uso da assinatura eletrônica as clínicas de estética terão: “redução de custos com impressão de papéis; redução de espaço para armazenamento desses papéis; otimização do tempo para localizar documentos dos seus clientes; armazenamento no sistema de todos os documentos; maior agilidade para fechar contratos e recolher as assinaturas, pois não precisarão serem impressos; envio do link para que o cliente assine o contrato de onde estiver; além de ser ecologicamente correto”.

“A assinatura eletrônica digital proporciona para as clínicas de estética um aspecto moderno, pois faz com que as mesmas deixem de usar os tradicionais fichários em papel ao utilizarem recursos eletrônicos para o armazenamento de dados dos clientes. O que garante a segurança da informação, pois esses dados sigilosos ficam armazenados de forma segura, sem a possibilidade de serem perdidos”, comenta Rafael.

Para saber mais sobre a assinatura eletrônica em clínicas de estéticas, basta acessar clicando aqui.