Associação orienta sobre segurança na iluminação de Natal

Mais de 50% dos incêndios ocorridos em casas ou apartamentos, segundo o Corpo de Bombeiros, resultam de problemas no sistema elétrico. Uma lâmpada de má qualidade pode trazer sérios riscos à segurança do consumidor, mas especialmente nesta época do ano é importante estar atento ao adquirir outro tipo de produto: a iluminação natalina, ou os famosos pisca-piscas.

Danos elétricos, superaquecimento e até mesmo princípio de incêndio são alguns dos riscos aos quais os consumidores estão expostos, já que em geral os pisca-piscas decoram as árvores de Natal, mas também ficam em ambientes externos, sob sol e chuva.

Aliás, os cuidados devem começar antes mesmo da instalação, evitando-se locais onde haja a presença de água, que é condutora de energia, e emendas nos fios, que podem causar choque elétrico, além do uso de benjamins, que causam sobrecarga na instalação elétrica.

Para apoiar o consumidor na hora da compra desses itens, a Abilumi (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação) reuniu outras orientações básicas.

É imprescindível que a embalagem traga todas as informações em português, desde a correta utilização do produto até as suas especificações técnicas, tais como tensão da rede elétrica a que se destina em Volt (V), a potência máxima do conjunto em Watt (W), os cuidados necessários no uso do produto, o que são, inclusive, exigências do Inmetro (Portaria nº 335/2011) e do Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor deve estar atento ao formato do plugue da tomada, que deve seguir o padrão brasileiro e trazer também a marca de certificação do Inmetro.

Por ser um produto sazonal, a iluminação natalina acaba atraindo empresas do comércio informal, que muitas vezes atuam apenas na venda nessa época específica do ano e não oferecem garantia para os itens ou nota fiscal.

Outra forma de o consumidor se proteger na hora de comprar esses produtos é checando os dados informados pelo importador/fabricante, como razão social, CNPJ, e o contato para atendimento ao cliente. Sem essas informações, o consumidor não vai poder reclamar de algum eventual defeito ou desconformidade.

Como em muitas situações do dia a dia, também neste caso o barato pode sair muito caro, pois adquirir um produto de iluminação seguindo apenas o critério do preço mais baixo pode significar levar para casa um produto fora das especificações de segurança, o que acarreta sérios riscos ao consumidor, inclusive o de choque elétrico.

Produtos irregulares podem ser denunciados à Ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818 ou formulário disponível na página do Inmetro.