Aulas gratuitas de terrário no II Festival de Cactos e Suculentas

As aulas serão dadas pelo especialista Roger Evangelista, autor da primeira publicação brasileira de terrários, o livro Plantando Criatividade Colhendo Arte, publicado pela Editora SENAC SP. Roger ensinará, em duas aulas gratuitas, uma no dia 28 de agosto, no Shopping Garden Tatuapé e outra ministrada no dia 4 de setembro, no Shopping Garden Sul, ambas às 10h da manhã, como montar um terrário e os cuidados básicos, usando as suculentas e os cactos.

Outros pontos abordados nas aulas são as características das plantas, os principais gêneros e espécies ideais para terrário, manejo e cuidados que se deve ter ao plantá-las e para mantê-las, as ferramentas e vidros adequados, os tipos de substratos e adubos, além da quantidade de luz necessária para preservar o terrário.

As aulas acontecerão em paralelo ao II Festival de Cactos e Suculentas, promovido pelo Shopping Garden Sul e Tatuapé, de 26 de agosto até 04 de setembro. Durante os dez dias de festival, os visitantes terão acesso a diversas espécies das minis plantas, algumas com mais de dez anos de existência. O festival gratuito acontecerá simultaneamente nas lojas Shopping Garden Tatuapé e Shopping Garden Sul. Já as aulas, também gratuitas, serão realizadas no Shopping Garden Tatuapé no dia 28 de agosto, às 10h e no Shopping Garden Sul, no dia 4 de setembro, às 10h. As inscrições para as aulas são pelo e-mail [email protected]

Aula Gratuita de Terrário

Onde: Shopping Garden Tatuapé e Shopping Garden Sul

Quando: 28 de agosto e 4 de setembro

Horário: 10h00

Festival de Cactos e Suculentas

Data: de 26 de agosto a 4 de setembro

Horário: Das 9h às 17h30

Local: Shopping Garden Tatuapé e Shopping Garden Sul

