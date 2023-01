Aumento 6% em acidentes enfatiza apelo por segurança do trabalho

De acordo com os dados da Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade), só no primeiro semestre do ano de 2022 foram registrados 949 acidentes elétricos com risco de fogo repentino, com um registro de 384 mortes. Enquanto que em todo de 2021 o número de ocorrência de acidentes foi de 759.

Ainda segundo a Associação, comparado ao ano anterior, 2021 teve um aumento de 6%, em acidentes envolvendo eletricidade, choques elétricos e incêndios repentinos, alguns deles fatais.

Quando o cenário é analisado pela Abracopel, é possível notar que em 2020, houve uma queda drástica de 1.662 para 1.502 acidentes, representando quase 10% de diminuição. O aumento de 6% em 2021 volta a acender um alerta entre os profissionais de segurança do trabalho, como os incidentes fatais causados por fogo repentino.

Uma pauta presente entre os profissionais é sobre evitar os acidentes de trabalho entre os setores de eletricidade e de risco de pequenos incêndios. Uma das maneiras mais efetivas e seguras é o investimento em uniformes e EPIs adequados para a atividade, tratando-se de riscos de incêndio repentino e choque elétrico, a Norma Regulatória que determina as principais e necessárias medidas de proteção é a NR10.

“A NR10 dá um direcionamento muito seguro para as atividades que envolvem o risco de arco elétrico e fogo repentino. Através dos uniformes com tecnologia e tratamento resistente a chamas, é possível salvar vidas.” analisa Breno Augusto dos Santos, executivo especialista em uniformes NR10 da Guardian WP.

“É preciso ter em mente que o uniforme de NR10 não é apenas um uniforme. É preciso investir na segurança dos colaboradores com peças de qualidade que tenham a tecnologia presente em todos os detalhes, dos acessórios ao aviamento dos uniformes”, comenta Breno Augusto.

O executivo especialista em uniformes NR10 reforça a importância de projetos de conscientização dos trabalhadores. Com palestras e instruções claras sobre a importância dos EPIs e seu uso correto, que auxiliam na prevenção dos acidentes nos setores que apresentam perigo.

“Para escolher os tipos de uniformes ideais para a empresa, é preciso que haja um laudo técnico para que o risco seja determinado e consequentemente o uniforme adequado seja indicado.” finaliza o executivo da Guardian WP.

A conscientização do trabalhador e das empresas tem se tornado eficaz na prevenção de acidentes fatais, através do uso correto dos uniformes NR10 e EPIs, além das visitas técnicas e melhorias em equipamentos que ajudam a evitar acidentes.