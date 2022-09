Avenida da zona leste ganha projeto artístico produzido com aço reciclado

A movimentada avenida Paes de Barros, na Mooca, zona leste da capital, entre as ruas Terenas e Isabel Dias, acaba de receber novas obras de arte, esculturas em ferro alusivas à flora brasileira, como flores, plantas e arbustos.

Desenvolvidas pelo artista plástico Vinícius Fleck (@fleck.one), as obras são produzidas com material reciclado. Passaram por um processo de recuperação, restauração e pintura e já estão instaladas no espaço. Vinícius conta com outras obras e painéis espalhados pela cidade como a obra Avati, o Sustento da Vida, um imenso mural instalado em colunas no Memorial da América Latina.

Parceria – A iniciativa artística na Paes de Barros é parte da parceria entre a Prefeitura de São Paulo, Subprefeitura da Mooca e a Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro. Esta última recebeu autorização para cuidar da zeladoria do local.

“Poder proporcionar à comunidade um espaço de arte e beleza é motivo de muita satisfação, especialmente por levarmos cor e leveza ao cinza de São Paulo. A ideia de desenvolver essas esculturas em ferro reciclado foi a de trazer às pessoas que passam pelo local um momento de contemplação e valorização da nossa flora por meio da arte. O Reencontro é um local de desenvolvimento espiritual, então, nada mais adequado do que levarmos algo que promova a reflexão e evolução das pessoas”, destaca Jonas Pinheiro, presidente do Reencontro.