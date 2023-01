BBF realiza ações para as comunidades no estado do Pará

Em 2022, a Brasil BioFuels (BBF) realizou ações junto às comunidades dos municípios do Vale do Acará para construção de pontes, manutenção de estradas vicinais, ampliação da cobertura 4G, entre outras ações, apoiando mais de 15 mil moradores dessas regiões.

Além disso, dos mais de 6 mil colaboradores diretos que a empresa possui atualmente, mais de 5 mil estão em postos de trabalho no estado do Pará. A chegada da empresa possibilitou ainda oportunidades para as comunidades locais que residem nos municípios do Acará, Concórdia do Pará, Moju, Tomé-Açu e Abaetetuba. Entre as ações de infraestrutura e serviços, estão as construções de 9 pontes e poços artesianos, a manutenção de mais de 650 quilômetros de estradas vicinais, entre outros projetos realizados junto às comunidades.

Na Comunidade Santa Bárbara, no Acará, por exemplo, 23,8 km de estradas foram restaurados. Já em Nazaré do Alto, o mesmo aconteceu com 49,7 km de estradas restauradas. Na comunidade Nova Vida, o município de Concórdia do Pará recebeu uma ponte com 7 metros de comprimento. Na comunidade Paroá, localizada no município de Tome-Açu, outra ponte – essa com 16 metros de comprimento por 5 de largura – foi construída. Já na Vila do Jupuuba, ainda no Acará, uma ponte, também com 16 metros de comprimento por 5 de largura, foi entregue. Somente no ramal Mário Fernandes (PA 252, KM 34), onze comunidades locais foram atendidas com a recuperação de ramais. Ainda no Acará, comunidades como Vila Vera Cruz, Vila Roma, Nazaré do baixo, Nazaré do alto e Vila Santa Bárbara, entre outras.

As obras contribuíram com a melhoria da qualidade de vida dos moradores dos municípios do Vale do Acará. A BBF também disponibilizou cursos profissionalizantes, palestras de preservação ambiental em escolas públicas, assistência técnica de fitossanidade aos agricultores da região, entre outros.

Além dessas ações, mais de 400 famílias fazem parte do Programa de Agricultura Familiar da BBF, promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A Companhia fornece às famílias parceiras mudas, permuta para compra de fertilizantes com preços acessíveis, assistência técnica com especialistas no cultivo de dendê, auxílio para crédito bancário, estímulos à melhoria contínua e garantia de compra dos frutos a preços competitivos do mercado – até novembro de 2022, foram mais de 30 mil toneladas de frutos comprados pela BBF dos pequenos agricultores. “No estado do Pará, contamos com mais de 5 mil colaboradores e atuamos com as comunidades no entorno de nossas operações realizando ações e contribuindo com o desenvolvimento local”, conta Milton Steagall – CEO da BBF.

BBF investe em 4G no Pará: Parceria com a Vivo oferecerá acesso ao 4G às comunidades locais

Recentemente, a BBF firmou uma parceria com a operadora de telefonia Vivo para ampliar seu ecossistema digital. O projeto, além de cobrir com internet 4G quase 1,7 mil quilômetros, permitirá aplicações para rastreamento da frota logística, rastreamento da origem dos frutos, armazenamento de dados na nuvem e monitoramento climático, entre outras tecnologias. “Vamos atuar com as melhores práticas da Indústria 4.0, aumentando a automação dos processos da Companhia e gerando empregos na região Norte”, conta Milton Steagall – CEO da BBF.

O projeto tem o objetivo de beneficiar habitantes que residem no entorno das operações da BBF, de 13 municípios no Vale do Acará, visando abrir a oportunidade de acesso a uma internet mais rápida e com melhor conectividade. O ganho tecnológico busca, ainda, oferecer mais segurança no trabalho – visto que o plano é de obter uma comunicação interna e externa mais ágil, se propondo a garantir celeridade no tratamento das ocorrências relacionadas à saúde e segurança das equipes. O projeto prevê a instalação de 23 torres com tecnologia 4G até março de 2024. A BBF é responsável pelo investimento e gestão do projeto e a Vivo, pela implantação e operacionalização de toda a infraestrutura.

Avançando na Agricultura em Paragominas

Uma nova usina extrusora foi inaugurada em novembro deste ano. Com a nova planta, o Grupo BBF vai suprir a demanda local pelo farelo de soja para nutrição animal, bem como baratear o custo do produto no estado. Além da fabricação da sua própria linha de produtos, a empresa disponibilizará sua estrutura para que produtores locais possam processar sua soja na extrusora da BBF.

A operação da extrusora de soja em Paragominas tem o conceito “zero resíduos”. Toda a matéria-prima será aproveitada na composição dos produtos e em seu processo produtivo. A extrusora possui capacidade de processar mais de quatro mil e oitocentas toneladas de soja mensalmente.

Biocombustíveis, geração de energia elétrica renovável e a descarbonização da Amazônia

A BBF foi fundada em 2008 com o objetivo de mudar a matriz energética da região Norte, criando empregos, gerando renda e reduzindo o custo da energia elétrica para a população. Tudo isso a partir de uma matriz sustentável e limpa, substituindo o uso do óleo diesel fóssil por biodiesel feito a partir de óleo de palma.

Dos mais de 68 mil hectares de palma de óleo cultivados pela BBF, a grande maioria – cerca de 60 mil hectares – estão localizados no Pará, em quatro polos de produção agrícola nos municípios de Acará, Concórdia, Moju e Tomé-Açu, adquiridos por meio da aquisição da Biopalma da Amazônia, anteriormente controlada pela Vale, em novembro de 2020.

A BBF criou um modelo de negócios integrado em que atua do início ao fim da cadeia de valor – desde o plantio da palma de óleo, extração do óleo bruto e produção de bicombustíveis, até a geração de energia elétrica renovável – com atividades gerando mais de 6 mil empregos na região do Norte do Brasil. As operações da BBF estão situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, compreendendo 38 usinas termelétricas (25 em operação e 13 em implementação), 3 unidades de esmagamento de palma de óleo, 1 unidade extrusora de soja e 1 indústria de biodiesel.