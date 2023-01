BYD Índia revela seu sedã elétrico de luxo BYD Seal e lança uma edição limitada do BYD ATTO 3 na Auto Expo 2023

A BYD, principal fabricante de veículos de nova energia (NEV) do mundo, apresentou seu novo modelo de luxo BYD Seal e a edição limitada do BYD ATTO 3 em sua icônica cor Forest Green na Indian Auto Expo 2023. O BYD Seal, cujas vendas ultrapassaram 50 mil unidades em cinco meses na China, está planejado para ser lançado na Índia no quarto trimestre deste ano. Como o All-New e6 e o BYD ATTO 3 já estão disponíveis no mercado local, o BYD Seal será o terceiro veículo elétrico (VE) de passageiros lançado na Índia em dois anos.

Na Auto Expo 2023, o espaço de exibição da BYD é dividido em quatro ambientes, que mostram não apenas seus produtos atuais e novos, mas também inovações tecnológicas que melhoram substancialmente o desempenho e a segurança dos veículos. Esses produtos recém-revelados e as inovações reforçam o tema específico da Índia na convenção: “Inovações tecnológicas para uma vida melhor”.

BYD SEAL

O BYD Seal é um dos mais recentes sedãs de luxo da BYD, equipado com sua renomada plataforma (e-Platform 3.0) para VE e a revolucionária bateria Blade ultra segura. Além disso, trata-se do primeiro veículo equipado com a tecnologia CTB (cell to body), melhorando substancialmente a segurança, estabilidade e dirigibilidade do veículo, proporcionando a ele um desempenho geral mais refinado.

O BYD Seal compatível com CTB pode suportar o teste de rolamentos de caminhões pesados de 50 toneladas. Por meio da integração da bateria e da carroceria, a rigidez torcional de todo o veículo dobrou para mais de 40.500 N.m/°. A segurança da estrutura interna do veículo é aumentada em 50% para o impacto frontal e em 45% para o impacto lateral. Além disso, como a tecnologia CTB permite que o BYD Seal tenha uma distribuição ideal de carga por eixo de 50/50, o veículo passou no teste do alce a uma velocidade recorde de 83,5 km/h. Com seu design de baixa altitude, o coeficiente de resistência aerodinâmico chegou a 0,219 cd, ajudando o BYD Seal a atingir 100 km/h em 3,8 segundos. O modelo também possui uma autonomia ultralonga de até 700 km com uma única carga, reduzindo a ansiedade por autonomia dos VE.

BYD ATTO 3 Edição Limitada

No evento, a edição limitada do BYD ATTO 3 na cor exclusiva Forest Green também adota a e-Platform 3.0 e a bateria Blade ultra segura. Apenas 1,2 mil unidades desta edição limitada estarão disponíveis na Índia por Rs. 34,49 lakhs.

O BYD ATTO 3, com autonomia certificada pelo NEDC de 480 km e autonomia de teste ARAI de 521 km, foi lançado na Índia em novembro de 2022 por Rs. 33,99 lakhs e acumula 1,5 mil reservas até o momento, recebendo um bom nível de atenção entre os clientes. O BYD ATTO 3 recebeu uma classificação de segurança cinco estrelas do Euro NCAP, o principal programa independente de avaliação de segurança da Europa. O E-SUV possui uma garantia de oito anos ou 1,6 lakh por quilômetro (o que ocorrer primeiro) para a bateria e uma garantia semelhante de oito anos ou 1,5 lakh por quilômetro para o motor e o controlador do motor. Além disso, a BYD oferece uma garantia básica de seis anos ou 1,5 lakh por quilômetro.

Sanjay Gopalakrishnan, vice-presidente sênior de Veículos Elétricos de Passageiros da BYD Índia, disse: “A Indian Auto Expo é uma plataforma extremamente significativa para nós e estamos satisfeitos por poder mostrar nossos produtos e tecnologias por meio de nossas inovações tecnológicas para uma vida melhor. Com o lançamento do sedã elétrico de luxo BYD Seal, o lançamento do BYD ATTO 3 Edição Limitada e a exibição da bateria Blade e da e-Platform 3.0, reafirmamos nosso compromisso de contribuir para o crescimento do segmento de veículos elétricos indianos com tecnologias específicas.”

Em um ano, a BYD expandiu sua rede para 24 showrooms em 21 cidades da Índia e dobrará a presença para 53 showrooms em 2023. “No próximo ano, planejamos vender 15 mil unidades de BYD ATTO 3 e All-New e6 com uma visão de longo prazo para ocupar 40% do mercado indiano de VE até 2030. As reservas do BYD ATTO 3 foram estimulantes e estamos prontos para iniciar as primeiras entregas a partir deste mês de janeiro”, acrescentou Gopalakrishnan.

Em 2022, as vendas cumulativas de veículos de passageiros da BYD foram de mais de 1,86 milhão de unidades, um aumento ano a ano de 155,1%. Até agora, a BYD vendeu mais de 3,37 milhões de novos veículos de nova energia. Com sua presença internacional em expansão, a BYD está trabalhando em sua iniciativa de “resfriar a Terra em 1°C”.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais ecológico.

Para mais informações, acesse www.bydglobal.com.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Com o objetivo de acelerar a transição verde do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos plug-in. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de nova energia, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. Nos últimos anos, ela testemunhou avanços tecnológicos significativos, incluindo a bateria Blade, a tecnologia híbrida DM-i e DM-p, a e-Platform 3.0 e a tecnologia CTB. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis no turno VE e permaneceu no topo das vendas de veículos de nova energia de passageiros na China por nove anos consecutivos.

