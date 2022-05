B-Scent leva as fragrâncias ao mundo digital

O mundo digital agora também tem cheiro. A BASF lança o B-Scent, uma inovação que revoluciona as experiências relacionadas à perfumaria: o aparelho que libera no ar a fragrância escolhida é comandado a partir de um aplicativo, o B-Scent. A novidade permite sentir as fragrâncias, escolher combinações, conhecer cada tipo de aplicação. O dispositivo, criado pela startup Noar, será amplamente utilizado pelos representantes da BASF para apresentar as diversas fragrâncias usadas na indústria de perfumes, cuidados pessoais e limpeza doméstica.

O dispositivo é uma forma multisensorial e intuitiva de experimentar as fragrâncias. Ele libera o perfume escolhido sem deixar resíduos no aparelho, no ar ou no usuário, possibilitando a experimentação de diversos perfumes em sequência sem que um interfira no outro.

“O B-Scent permite que nossa equipe apresente uma experiência sensorial que vai além do olfato. Além disso, conseguimos apresentar a presença de cada fragrância nas diversas aplicações possíveis, deixando mais palpável a experiência e trazendo maior segurança na escolha”, comenta Yasmin Muniz, responsável pelo negócio de Aromas da BASF América do Sul.

“Acreditamos que as inovações vão transformar o mundo e investimos em Pesquisa e Desenvolvimento com foco em digital scent-tech. O novo dispositivo é totalmente integrado para oferecer uma nova experiência de sentir as fragrâncias”, explica Claudia Galvão, CEO da Noar.

No aplicativo do B-Scent, o usuário pode conhecer a fragrância pura, a simulação dela aplicada em algum produto e esse mesmo produto sem a fragrância. Assim, é possível perceber como cada cheiro da BASF atua no produto final. Já estão disponíveis as fragrâncias Santalol, Menthol, Velberry e Nerol simuladas em aplicações como perfumes, pós-barba, hidratante corporal e lava-roupas líquido, por exemplo.

A tecnologia que oferece a experiência multissensorial é sustentável e segura, agrega nanotecnologia, Big Data, Data Science e Inteligência Artificial. É possível carregar 20 cartuchos diferentes, com 100 disparos cada, que podem ser substituídos, tornando sua utilização ilimitada.

Além de ter a inovação entre seus pilares estratégicos, a sustentabilidade também é essencial para a BASF, que tem investido no desenvolvimento de fragrâncias para atender à crescente demanda do mercado por ingredientes cada vez mais naturais. Em 2019 adquiriu a Isobionics®, empresa de ingredientes aromáticos baseada em biotecnologia, localizada na Holanda.

Entre as fragrâncias disponíveis no dispositivo, por exemplo, o Isobionics® Santalol, é uma alternativa ao óleo de sândalo. A solução é produzida em uma base biotecnológica, a partir de matérias-primas renováveis e tem baixa pegada de carbono. O processo contribui para reduzir o corte e a exploração excessiva da árvore de sândalo branco, que é a forma tradicional de se obter o óleo de sândalo. São necessários cerca de 30 anos até que as árvores estejam disponíveis para essa extração. É possível conhecer mais detalhes no site.