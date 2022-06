Bacula Systems nomeia novo Gerente Territorial

Com foco nos serviços de Backup e Restore de alta confiabilidade para grandes empresas e agências governamentais, a Bacula Systems anunciou hoje que Carlos Rodriguez assumiu o cargo de Gerente Territorial da América Latina e Caribe.

A partir do México, Rodriguez será responsável por acelerar o crescimento da presença comercial da Bacula na América Latina.

“A presença de Carlos complementará os resultados já alcançados pela Bacula Systems na região. A Bacula Enterprise é atraente para os negócios na América Latina devido a seu modelo de licenciamento de baixo custo, combinado com sua escalabilidade em ambientes complexos de TI que estão sob crescente ameaça e perigo” disse Aristide Caraccio, VP de Vendas e Marketing da Bacula Systems.

A Bacula já está bem estabelecida na América Latina. Seu software de código aberto conta com uma comunidade de seguidores na região, assim como sua versão Bacula Enterprise, disponível comercialmente. É especializada nos setores de Biotecnologia, Saúde, MSP, Governo, Telecomunicações, Varejo, Educação e Logística da região.

O CEO da Bacula Systems Frank Barker comentou: “Temos o prazer de receber Carlos em nosso setor de Vendas. Carlos é a pessoa certa para desenvolver a estratégia da Bacula LatAm enquanto avançamos para uma nova fase de crescimento”. As organizações latino-americanas estão implantando Bacula para usufruir de Backups e Restores de alta confiabilidade, e Carlos trabalhará com os usuários finais e parceiros para trazer a essas organizações o nível elevado de proteção de que precisam hoje e no futuro”.

A Bacula tem desfrutado de um ano ativo com um número crescente de novos clientes e ganhos competitivos, novos lançamentos de software e anúncios de tecnologia em torno da facilidade de uso, segurança cibernética, hypervisor e tecnologia de backup e restore de contêineres.

“Estou entusiasmado em me unir à Bacula Systems, uma empresa com uma longa história de inovação e segurança, que é estável e lucrativa”, disse Rodriguez. “Estou ansioso para desenvolver ainda mais este excitante mercado e entregar uma solução que forneça backup e restore unificados, altamente segura e escalável, com detecção de ransomware para ambientes físicos, virtuais, de contêineres e nuvens híbridas”. Estou orgulhoso em ajudar as organizações da América Latina e Caribe em seu movimento em direção às TIC avançadas”.

Alguns dos clientes da Bacula Systems na América Latina são a PRODAP, o Ministério Público da Paraíba, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Rio de Janeiro, unidades do Tribunal Regional do Trabalho, Rádio e Televisão Bandeirantes, o Ministério Público De La Defensa, Superintendencia de Pensiones, e muitos outros.

Sobre a Bacula Systems:

O Bacula Enterprise Edition é um software de backup e recuperação para grandes organizações, centros de dados e MSPs.