Bailarina que perdeu os movimentos conta sua história em exposição fotográfica

A Veja São Paulo abriu uma matéria sobre a história de Marina Abib da seguinte forma: “O corpo de uma expoente da dança brasileira luta para continuar em movimento”. Ela é a curadora do projeto OUSE, que acontece de 17 a 19 de março na Casa Beco do Batman, com o objetivo de arrecadar fundos para o próprio tratamento. Marina começou a dançar aos 3 anos, fundou a Cia Soma, apresentou-se no Brasil e em inúmeros países da Europa até que uma doença rara a obrigou a fazer uma pausa na carreira e mudar os planos de vida.

Ela sofre de uma encefalite autoimune, doença que causa inflamação no cérebro. No caso de Marina, os sintomas começaram em 2018 e se agravaram em 2020, levando a bailarina a um coma induzido e perda dos movimentos. Hoje, depois do diagnóstico e do início de um tratamento exigente, há melhoras significativas. Com medicamentos, sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, consultas recorrentes com neurologista e uma equipe de profissionais de saúde, ela voltou a falar e se alimentar sozinha, consegue caminhar com ajuda, mas a jornada ainda é longa e cara: por seis meses de tratamento estima-se que o custo ultrapasse R$ 360 mil.

Para auxiliar nesses custos, Marina topou contar sua própria história em uma série de exposições fotográficas na Casa Beco do Batman. O evento é gratuito, mas, quem quiser pode comprar um ingresso solidário a partir de R$ 30, assim, a renda da bilheteria e da venda de produtos OUSE será revertida para o tratamento. Marina escolheu contar sua história de luta e sucesso de trás para a frente: “Movendo Montanhas” traz fotos do esforço na busca por retomar os movimentos, enquanto em “Mulher Diaba e Dr. Amor Estranho” o público poderá ver fotos, figurinos e vídeos do último espetáculo antes do diagnóstico, ao lado do artista Diogo Granato.

Diogo é um dos artistas que está na agenda do projeto OUSE. Nos três dias de evento, ele fará a apresentação de “Entrevistas”, um improviso de dança ao som de trechos de entrevistas de artistas famosos. Além do número de Diogo, na abertura, dia 17, o público contará ainda com a DJ Taty Aguiar e uma experiência imersiva com grafiti – a cara do Beco do Batman.

O Duo Camargo-Stroeter, composto pelos músicos Eduardo Camargo e Noa Stroeter, trará clássicos da música brasileira ao som de jazz instrumental na noite de sábado, 18. Vitor Cabral e os convidados Edson Santana, Cassio Ferreira e Yuri Batista encerrarão a noite de domingo, 19, com standards de jazz e música brasileira.

Além deles, a artista Cacá Meirelles desenvolveu ilustrações exclusivas, inspiradas em fotos de Marina que, além de fazer parte da exposição, também estarão impressas em uma linha de produtos exclusivos.

OUSE acontece de 17 a 19 de março na Casa Beco do Batman (Rua Aspicuelta, 99). A entrada é gratuita, mas você pode colaborar comprando um ingresso solidário a partir de R$ 30 no Instagram @casabecodobatman ou no link. A renda da bilheteria e venda dos produtos OUSE será revertida em favor do tratamento de Marina. A realização do evento é da Casa Beco do Batman e da Zloti Projetos – Gestão Integrada com apoio da 3Mundo Lifestyle e do Instituto Eluar.

SERVIÇO:

QUANDO: De 17 a 19 de março

ONDE: Casa Beco do Batman – Rua Aspicuelta, 99

INGRESSOS SOLIDÁRIOS: https://conteudos.casabecodobatman.com.br/ouse-marina-abib

IMPRENSA: ALAINA PAISAN – [email protected]

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SEXTA, 17.03

18h30 – ABERTURA DA EXPOSIÇÃO

19h – DJ TATY AGUIAR e EXPERIÊNCIA IMERSIVA COM GRAFFITI

20h – EXPERIÊNCIA COM GRAFFITI

21h – “ENTREVISTAS”, COM DIOGO GRANATO – IMPROVISO DE DANÇA

SÁBADO, 18.03

18h – CINEOUSE – PROJEÇÃO DO ESPETÁCULO “MULHER DIABA E DR. AMOR ESTRANHO”

18h30 – EXPERIÊNCIA COM GRAFFITI

19h – “ENTREVISTAS”, COM DIOGO GRANATO – IMPROVISO DE DANÇA

20h – DUO CAMARGO-STROETER: CLÁSSICOS DA MÚSICA BRASILEIRA EM JAZZ INSTRUMENTAL

DOMINGO, 19.03

18h – CINEOUSE – PROJEÇÃO DO ESPETÁCULO “MULHER DIABA E DR. AMOR ESTRANHO”

18h30 – EXPERIÊNCIA COM GRAFFITI

19h – “ENTREVISTAS”, COM DIOGO GRANATO – IMPROVISO DE DANÇA

20h – VITOR CABRAL CONVIDA EDSON SANTANA, CASSIO FERREIRA E YURI BATISTA PARA STANDARDS DE JAZZ E MÚSICA BRASILEIRA

SOBRE: A Casa Beco do Batman @casabecodobatman) é um espaço multicultural e criativo no coração do Beco e da Vila Madalena. Com 3 andares, 6 banheiros e um charmoso e amplo deck coberto, tem murais de arte urbana e grafite de múltiplos artistas sob a curadoria do lendário Binho Ribeiro. O ambiente democrático realiza exposições, feiras, encontros, jantares secretos, exibições de filmes, palestras, lançamentos de produtos, peças teatrais, shows, eventos sociais e corporativos, com acesso pelo Beco do Batman e pela Rua Aspicuelta, 99.