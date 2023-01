Barcelona é campeão da Supercopa da Espanha em Riad

O Barcelona conquistou o título da Supercopa da Espanha neste domingo (15), em partida histórica em Riad. O clube catalão derrotou o atual campeão Real Madrid por 3 a 1 no King Fahd International Stadium, na capital da Arábia Saudita.

O Barça abriu o placar com Gavi, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Lewandowski dobrou a vantagem pouco antes do intervalo. Pedri marcou o terceiro aos 24 do segundo tempo, deixando o time azul-grená ainda mais perto do título. Benzema fez o gol de consolo do Real Madrid nos acréscimos, mas já era tarde demais para mudar o resultado.

A Arábia Saudita conseguiu sediar a Supercopa da Espanha, que faz parte da missão do país de trazer torneios e eventos esportivos internacionais, confirmando assim a sua alta capacidade em organizar as competições mais proeminentes e importantes e ser o centro de acontecimentos envolvendo o esporte mundial.

A celebração deste grande evento no país saudita faz parte de competições e eventos esportivos internacionais que ocorrem na temporada de Diriyah de 2022, trazidos pelo Ministério do Esporte local, com o objetivo de atingir as metas da Visão 2030 da Arábia Saudita e como uma das iniciativas do Programa “Qualidade de Vida”, ao sediar os maiores e mais espetaculares encontros esportivos internacionais, para garantir uma ótima experiência aos visitantes da temporada de Diriyah por meio de atividades incríveis.

