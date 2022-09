Bariloche terá festival gastronômico com mais de 80 participações em outubro

Bariloche está entre os destinos mais buscados por brasileiros em 2022, de acordo com a Decolar. A cidade argentina celebra vários eventos ao longo do ano, além de possuir atrativos turísticos para todas as estações. No mês de outubro, a culinária torna-se a principal atração da região com a celebração da 9ª edição do Bariloche a La Carta. O festival gastronômico acontece entre 3 e 10 de outubro, com a participação de mais de 80 restaurantes, cervejarias e bares.

Para o evento, turistas e moradores poderão desfrutar da Rota Gastronômica Patagônica, em que os participantes oferecem pratos gourmets, tendo as principais paisagens da cidade como cenário. Na ocasião, haverá pratos com propostas veganas, vegetarianas e aptas para os celíacos, além de outras diversas opções.

As degustações acontecerão em vários pontos da cidade e as inscrições para experimentar as receitas podem ser feitas online no site do Bariloche a La Carta. Os estabelecimentos que participarem do Circuito Gastronômico concorrerão ao concurso de Melhor Prato, em que o próprio público escolherá por meio de uma votação virtual. O evento contará também com master class, tendo a presença de chefs renomados da Argentina.

Feira Gastronômica

Um dos principais atrativos do Bariloche a La Carta é a Feira Gastronômica, que ocorre de 7 a 10 de outubro, no Centro Cívico. Com mais de 100 expositores, o evento também é dedicado à degustação dos pratos, como o cordeiro patagônico e os jantares elaborados por chefs de cozinha reconhecidos nacionalmente. Entre as propostas culinárias confirmadas para a feira estão cerveja, chocolate artesanal, frutas, queijos, frios, sidras, vinhos, doces, frutos do mar, mel, frutas secas etc.

Neste ano, uma das novidades da feira é um stand que oferecerá aos visitantes uma degustação de bebidas da sidra argentina, feitas, principalmente, no Vale do Rio Negro. Também haverá a oferta de chocolates, doces e frutas secas.

Algumas das propostas da semana são os Pop Ups, jantares em que os cozinheiros mais importantes do país integram as cozinhas dos chefs locais para a criação de pratos especiais.

O Bariloche a La Carta é organizado pela Associación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche e conta com o apoio da Emprotur, Província de Río Negro e da Municipalidad de San Carlos de Bariloche. “O Bariloche a La Carta visa possibilitar que os turistas e moradores da cidade desfrutem de uma atração a mais na cidade. O evento permite fortalecer os vínculos entre produtores, chefs de cozinha e estabelecimentos da região”, destaca o secretário de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón.

Para mais informações do evento, basta acessar: https://barilochealacarta.com/