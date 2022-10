Bazar em prol do Hospital Regional e Instituto de Cardiologia comemora 20 anos

Ao caminhar pelos corredores do Hospital Regional e Instituto de Cardiologia, há 20 anos, a empresária Linda Koerich ouviu algumas necessidades dos pacientes. Foi assim que nasceu a Ação Linda Koerich, que este ano chega a sua 20ª edição. E, ao escrever essa história, já foram mais de 200 obras e intervenções realizadas, em todas as alas do Hospital Regional e do Instituto de Cardiologia, com o dinheiro arrecadado nos bazares realizados por ela. Para continuar realizando esse trabalho, Linda realizará a 20ª edição de seu bazar em prol do hospital na próxima quarta-feira (19), no LK Design Hotel, em Florianópolis, das 10h às 19h.

“Lembro como se fosse hoje da nossa primeira ação, há 21 anos, com a pista de caminhada para reabilitação e descanso. Ali, literalmente plantávamos nossa sementinha. Conversamos com os responsáveis, sentamo-nos com pacientes e familiares e nasceu a ideia de fazermos um bazar para arrecadarmos fundos para obras no hospital, sempre com foco no bem-estar tanto dos pacientes quanto do corpo de colaboradores”, relembra Linda.

Este ano o público encontrará itens de cama, mesa e banho, além da linha de decoração. “A cada ano trazemos novidades para o mix de produtos, muito ouvindo as demandas da sociedade. E, mantendo o pensamento do trabalho que desenvolvemos, temos itens democráticos, com produtos a partir de R$ 30”, explica Dona Linda.

A matriarca da família Koerich, comemora a proporção e o impacto que a ação ganhou, além de integrar o calendário de ações solidárias da Grande Florianópolis. Em todos esses anos, apenas em 2020, em virtude da pandemia, em virtude da pandemia, o bazar não foi realizado. Neste período, mais de 23 mil itens foram comercializados e revertidos em trabalho social. “É um prazer podermos transformar os sonhos, os anseios, em realidade. A nossa obra mais recente foi a materialização da Capela, realizada com recursos da última edição do bazar. Independentemente do credo ou religião do credo ou religião, os pacientes, seus familiares e funcionários têm um novo local de acolhimento”, destaca.

Obras já realizadas

Neste período de 20 anos, as ações tiveram como foco a recuperação estrutural de todas as áreas do Hospital Regional e do Instituto de Cardiologia. UTI, corredores, quartos da neurologia, banheiros, postos de enfermagem, sala de banho na UTI neonatal, banheiros da cardiologia, oftalmologia, ortopedia, além da área externa, onde os pacientes ficam à espera do atendimento são algumas das intervenções realizadas. “É tudo feito com muito carinho, desde a concepção até a manutenção pós entrega. E não ficamos apenas na construção de paredes – esse é o menor dos afazeres, pensamos no ser humano em primeiro lugar. E, para isso, tenho orgulho em estar semanalmente no hospital, pois é preciso conhecer as demandas, ouvir aqueles que utilizam deste equipamento e assim, levar carinho e conforto por meio das ações”, pontua.

Todos os produtos que estarão à venda no bazar passam pelas mãos de Linda Koerich e nada passa ao seu olhar minucioso. “Eu tenho um pequeno ateliê, e ali eu comecei a costurar, a bordar. À noite eu fico na frente da televisão, aplicando, fazendo meus trabalhos manuais. Mas não faço nada sozinha. Conto com uma rede de apoio”, explica Linda. Segundo ela, muito mais do que adquirir um item, o grande legado que este evento propõe é ressaltar a importância das doações, de olhar o próximo e se comprometer com os problemas da sociedade.