Biban 2023: a maior conferência de PMEs da Arábia Saudita sedia a rodada final da Copa do Mundo de Empreendedorismo e outros grandes destaques

Biban, a maior conferência de startups, PMEs e empreendedorismo da Arábia Saudita ocorre entre 9 e 13 de março de 2023, no Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

Biban 2023 will feature a diverse range of speakers, high-level talks and sessions throughout its five days

A Biban teve sua primeira edição em 2017 e é organizada pela Monsha’at, Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita.

Este ano, o público internacional irá se beneficiar de mais destaques do que nunca, com o fórum intensamente posicionado para promover oportunidades tangíveis.

A Biban 2023 irá sediar as Finais Globais da Copa do Mundo de Empreendedorismo (EWC), uma das maiores e mais diversas competições de lançamento de startups e programas de apoio do gênero. Desde sua início, mais de 400.000 empreendedores de 200 países se inscreveram. Este ano, os finalistas irão competir por até US$ 1 milhão em prêmios em dinheiro.

Na Biban 2023, os convidados internacionais podem se relacionar e cooperar com autoridades governamentais, empreendedores e investidores, da Arábia Saudita e mais além. Além disto, o fórum oferece acesso a mercados em crescimento, incluindo E-Commerce, FinTech, F&B e outros.

Os participantes também podem conhecer os suportes, financeiros e outros, disponíveis a estrangeiros que iniciam um negócio na Arábia Saudita.

Compondo as áreas temáticas atrativas do fórum estão nove “Portas”, que incluem:

Porta de startup: Apresentando incubadoras, aceleradoras de negócios e startups.

Apresentando incubadoras, aceleradoras de negócios e startups. Porta de capacitação: Agências de hospedagem que capacitam empresários empreendedores.

Agências de hospedagem que capacitam empresários empreendedores. Porta de financiamento: Fornecendo a startups e PMEs informações sobre onde obter financiamento e como superar desafios financeiros.

Fornecendo a startups e PMEs informações sobre onde obter financiamento e como superar desafios financeiros. Porta de crescimento: Treinando proprietários de PME em áreas que ajudam a expandir seus negócios – marketing, estratégia, inovação e muito mais.

A Biban 2023 também recebe uma lista de mais de 350 palestrantes da Arábia Saudita e de todo o mundo, que incluem:

Sua Excelência Lee Young: Ministro de PMEs e Startups da República da Coreia

Steve Chen: Diretor de Tecnologia e Cofundador do YouTube

Jeff Hoffman: Presidente do Conselho da Global Entrepreneurship Network (GEN)

Chris Barton: Fundador e Criador da Shazam

A Arábia Saudita está emergindo como um ator importante no cenário mundial de startups. O Índice de Contexto Nacional de Empreendedorismo de 2022 do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) informou que o país é agora a segunda melhor economia do mundo para iniciar um negócio, refletindo um ecossistema de startups em rápido avanço e uma riqueza de oportunidades de negócios para empreendedores locais e internacionais.

https://bibanglobal.sa/

