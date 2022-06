Bienal do Livro de São Paulo aposta na gastronomia como símbolo cultural

Para quem acredita na combinação entre literatura e gastronomia, a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo contará com o espaço cultural “Cozinhando com Palavras”. A ideia é proporcionar aos visitantes uma proximidade com palestrantes, chefs, jornalistas e autores ligados à gastronomia. A Bienal do Livro acontece entre os dias 2 e 10 de julho, no Expo Center Norte, espera receber 600 mil visitantes e tem Portugal como país homenageado. Além disso, traz como novidade o uso do cashback – em que o comprador recebe parte do valor comprado no ingresso para ser usado nos estandes dos expositores. Para usar o benefício, o ingresso precisa ser comprado até dia 30/06.

“É importante colocar a gastronomia como um fator de identidade nacional e mostrá-la como um símbolo de cultura e influência brasileira”, comenta o curador André Boccato, que também dá mais detalhes sobre as seis faixas do “Cozinhando com Palavras”. São elas : “Portugal dos Sabores” (com palestras, demonstrações culinárias e degustações); “Tradições Culinárias Paulistas” (com culinaristas do programa Revelando São Paulo, ligado à Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo); “Cozinha de Afeto” (com palestras, demonstrações culinárias, degustações e entrevistas); “Cozinhando o Jabuti” (com leituras de poemas de ganhadores do Prêmio Jabuti); “Cozinha de Autor“ (com palestras, demonstrações culinárias e degustações de grandes Chefs autores de livros ) e “Comida é Poesia. Poesia É Comida” (com leitura de poesias estilo PodCast que fazem referência à gastronomia e à comida).

Modernismo brasileiro: a conexão entre gastronomia e literatura

Boccato destaca ainda que o evento reúne leitura de poesias e trechos de literatura do movimento modernista na primeira fase – Monteiro Lobato e Mario de Andrade são os principais destaques. “Além dos palestrantes, teremos um violinista que alterna músicas com a leitura de poemas e as explicações sobre o papel da comida como cultura. Haverá projeção de imagens em telão dos cardápios (menus) colecionados por Mario de Andrade. Um dos textos a serem lidos é sobre a ideia de Emília (de Lobato) sobre existir um ‘livro comestível’. Então, faremos um texto impresso com tinta comestível sobre papel de arroz e o público, literalmente, vai poder provar”, conta ele.

Destaques da programação

“Há a riqueza da gastronomia de Portugal dos Sabores, com chefs e degustações; a intimidade da Cozinha de Afeto com vários Chefs consagrados e celebridades como Fábio Porchat e Kika Sato (mãe de Sabrina Sato)”, destaca o curador. Além disso, pensando na gastronomia de São Paulo, o evento vai contar com a presença de chefs como Alex Atala, Laurent Suaudeau, Rodrigo Oliveira, Vitor Sobral, Janaína Rueda, Morena Leite, Carole Crema, entre outros.