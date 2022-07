Big Festival irá movimentar US$ 60 milhões na indústria de games

O Big Festival, um dos maiores festivais de games independentes da América Latina movimentou, segundo a organização do evento, mais de US$ 50 milhões nas rodadas de negócio entre as 545 empresas, de 64 nacionalidades diferentes, inscritas na 9ª edição do festival.

Para a 10ª edição do evento, que acontecerá entre os dias 7 e 10 de julho, estima-se que as rodadas de negócios sejam mais agressivas, movimentando cerca de US$ 60 milhões dentre as mais de 200 empresas inscritas para participar dos encontros.

Ao longo dos dez anos de evento, cerca de 159 mil pessoas participaram do evento e do fórum business, além das mais de 2.300 empresas que estiveram presentes nas rodadas de negócios movimentando cerca de US$ 230 milhões para a indústria, mostrando a força que o mercado de desenvolvimento de games possui.

Para fomentar a indústria brasileira de games, com intuito de dar oportunidade para pequenos e médios desenvolvedores receberem investimentos de empresas presentes no evento, a AbraGames firmou parceria com a Apex, formando o projeto Brasil Games.

Além de promover reuniões entre os desenvolvedores e empresas, o evento possibilita compartilhar conhecimentos sobre o mercado em questão, através de conteúdos e palestras para aqueles que desejam potencializar seus negócios.

Já são mais de 140 horas de conteúdo agendado, voltados para profissionais que buscam o conhecimento e a experiência de grandes empresas do mercado. O dobro de horas de conteúdo do evento no ano anterior.

Um case de sucesso é o game de corrida Horizon Chase, do estúdio gaúcho Aquiris, que foi o primeiro jogo brasileiro a ganhar a principal categoria do evento durante a 4ª edição do Big Festival, em 2016.

Cinco edições depois, em 2021, foi o momento do Fobia – St. Dinfna Hotel, título brasileiro de terror e ficção produzido e distribuído pela Pulsatrix Studio, ganhar os holofotes e ter destaque no evento.

A expectativa para a 10ª edição do evento está girando em torno do jogo Gunstar, produzido e distribuído pelo estúdio brasileiro Monomyto Game Studio, finalista na categoria mobile.

Dentre os 538 jogos inscritos para esta edição, foram selecionados cerca de 92 títulos para participar da premiação. Vale ressaltar que todos os jogos selecionados estarão disponíveis para o público do evento experimentar, inclusive os 23 títulos nacionais. Para quem deseja acompanhar a cerimônia, os ganhadores de cada categoria serão apresentados no dia 8 de julho às 19:30.

Além dos games finalistas, mais de 200 jogos estarão disponíveis durante o evento para todo o público, dentre eles o One Piece Odyssey, próximo lançamento da Bandai Namco (desenvolvedora japonesa de jogos eletrônicos).

Durante os quatro dias, o evento contará com stands de diversas empresas. O Influency.me, empresa especializada em marketing de influência e parceira do Big Festival, disponibilizará palestras e conteúdos para unir marcas a influenciadores digitais. Rodrigo Azevedo, CEO e fundador do Influency.me, comenta “O foco será mostrar a importância do marketing de influência para a indústria gamer e como estúdios podem potencializar seus resultados por meio dessa estratégia”.