Boutiques financeiras oferecem serviços singulares a empresas e investidores

Com o crescimento do interesse e necessidade de tomada de decisões estratégicas voltadas para o benefício e alavancagem de negócios e investimentos, algumas inovações nas modalidades de empresas de assessoria e consultoria passaram a ganhar espaço no mercado financeiro. Com foco em oferecer uma vasta gama de serviços personalizados para empresas e investidores, as boutiques financeiras atuam como um tipo de assessoria financeira independente, e especializada, mais alinhada aos objetivos e necessidades dos clientes.

“Assessoramos os clientes nas tomadas de decisões, analisando os diversos riscos para execução de uma operação financeira bem sucedida, bem como, as oportunidades de mercado”, explica Marcos Chagas, Chief Executive Officer do Group Diamond.

Partindo dessa premissa, aliada a um profundo conhecimento do mercado financeiro, essas empresas desenvolvem soluções individuais e específicas para cada cliente com o objetivo de captar recursos e potencializar a alavancagem de projetos e negócios.

A lista de serviços disponíveis é extensa para o setor empresarial e inclui estruturação e captação de recursos, com instituições financeiras, fundo de investimentos e investidores, estruturação de operações financeiras estruturadas e sofisticadas via mercados de capital local, securitização de ativos e monetização de instrumentos financeiros, gestão de dívidas, engenharia financeira, constituição e estruturação de empresas no exterior, intermediação de negociações, fusões, aquisições e incorporações de empresas, entre outros.

O executivo da Group Diamond descreve serviços que são disponibilizados a um seleto grupo de investidores: blindagem patrimonial, acesso ao mercado internacional por meio de oportunidades de investimentos em moedas fortes, fundos e plataformas de alto rendimento, serviços internacionais para aqueles que estão estruturando uma vida no exterior, acesso a negócios exclusivos, como aquisição de projetos e tecnologias de alto rendimento, além de participação em empresas em ascensão.

Para ele, os serviços se mesclam com a metodologia própria de análise e gerenciamento de riscos, baseados na identificação dos sete principais grupos de riscos para negócios (financeiro, projeto, investimento, jurídico, fiscal, tributário, e de conexão), promovendo diagnóstico e engenharia de soluções para o crescimento e saúde econômica do cliente.

“No geral é um método de negócios premium diferenciado, que oferece serviços customizados, atendimento sigiloso, personalizado e especializado”, resume Chagas.

Em resumo, além das vantagens já listadas, o que uma boutique financeira oferece são possibilidades alinhadas às necessidades e exigências dos clientes. “Nós usamos a nossa criatividade e flexibilidade, aliados ao nosso profundo conhecimento do mercado financeiro para inovar”, conclui Marcos Chagas.

